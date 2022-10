Nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu hơn 2m, nước tràn qua Quốc lộ 1

Nhiều người chết và mất tích Khoảng 18 giờ chiều 10-10, nghe thông tin có một học sinh bị nước cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ), ông Đoàn Văn Hương (trú khối phố Đông Trà), nhảy xuống tìm cứu thì không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng cháu bé khi đang trôi thì may mắn được một người đàn ông phát hiện cứu sống. Đến 5 giờ sáng nay (11-10) đã tìm được thi thể ông Hương. Một vụ thương tâm khác xảy ra khoảng 16 giờ 20 phút chiều 10-10, chị Lương Thị Linh (ở thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe máy, chở theo sau đứa con gái đi từ nhà mẹ đẻ về nhà mình. Khi đến khu vực nước sâu, chảy xiết, chị Linh để con gái đứng xuống đường, định dắt xe máy qua bên kia rồi quay lại bồng con. Tuy nhiên, khi ra giữa dòng nước, chị Linh và xe máy không may bị nước lũ cuốn trôi ra cánh đồng. Khi lực lượng chức năng vớt lên thì chị đã tử vong. Lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ Tây cho biết chị Linh là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn xã. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 9-10, tại khu vực sông nước Na - địa phận giáp ranh xã Trà Cang với xã Trà Nam (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), 2 người dân bơi qua sông thì bị nước cuốn mất tích, gồm anh Hồ Văn Tiến (SN 1985) và chị Hồ Thị Dâu (SN 1994; cùng trú xã Trà Cang). Đến chiều 10-10, anh Tiến đã về nhà an toàn; chị Dâu đang mất tích.