Bắt thêm 6 bị can tổ chức sử dụng ma túy tại hai quán karaoke ở Phú Yên

Bắt thêm 6 bị can tổ chức sử dụng ma túy tại hai quán karaoke ở Phú Yên

Thứ Hai, ngày 10/10/2022 20:11 PM (GMT+7) Chia sẻ

Lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hai chủ quán karaoke đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" cùng 11 đồng phạm có liên quan

Mở rộng điều tra 3 nhóm nam nữ thanh niên thuê phòng hát karaoke để bày “tiệc ma túy” tại hai quán karaoke ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên), chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với Ngô Văn Toàn (SN 1978), chủ quán Karaoke Ron Rin ở khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam và Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1983), chủ quán Karaoke Bảo Trâm ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa.

Công bố lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Toàn - chủ quán karaoke Ron Rin.

Cùng bị bắt về tội danh này còn có 4 đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN (SN 1993, trú ở khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu), Trần Văn Minh (SN 1999), Lê Kim Nhật (SN 1999, cùng trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam), Nguyễn Hữu Thuận (SN 1999, trú ở khu phố Phú Thọ, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Trước đó vào đêm 17/9, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Đông Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính, bắt quả tang hai nhóm nam nữ gồm 10 đối tượng đang bày “tiệc ma túy” tại phòng 301 quán Karaoke Ron Rin ở khu phố Đa Ngư, phường Hòa Hiệp Nam. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 túi nilon có chứa 1,730g ma túy loại Ketamin, 1 viên thuốc lắc 0,240g ma túy loại MDMA cùng một số công cụ sử dụng ma túy.

3 nhân viên phục vụ quán karaoke Ron Rin là Bùi Nguyên Ca (SN 1999, trú ở khu phố Phú Thọ 3), Phan Hữu Tuyến (SN 1999, trú ở khu phố Phú Hòa) và Bùi Ngọc Thịnh (SN 2001, trú ở khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung) đã góp tiền, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ quán Ngô Văn Toàn cho thuê phòng để nhóm đối tượng này bày “tiệc ma túy” đồng thời “điều” nữ tiếp viên đến “bay, lắc”. Cùng với việc lập biên bản bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với Ca, Tuyến, Thịnh, Công an thị xã Đông Hòa tiến hành test nhanh nhóm nam, nữ thanh niên tại phòng 301 đã xác định 10 đối tượng dương tính với ma túy.

Công bố lệnh bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm (áo đen) - chủ quán karaoke Bảo Trâm

11 ngày sau đó, trong đêm 28/9, Công an thị xã Đông Hòa kiểm tra hành chính, bắt quả tang 13 đối tượng dân Phú Yên, Khánh Hòa, Nam Định thuê hai phòng 201, 202 tại quán Karaoke Bảo Trâm ở khu phố 2, phường Hòa Vinh.

Tại hiện trường Công an thu giữ 2 túi nilon nhỏ, 1 gói giấy, 1 viên nén gồm 1,468g ma túy loại Ketanmin và MDMA. Qua đấu tranh khai thác, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – chủ quán karaoke Bảo Trâm không chỉ cho thuê phòng để hai nhóm nam nữ thanh niên “bay, lắc”, mà còn cung cấp đĩa sứ, bật lửa ga, thẻ nhựa, thẻ sim card điện thoại cho các đối tượng nghiện, tính tiền sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh 13 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Công an thị xã Đông Hòa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Nguyễn Quốc Cường (SN 1988, trú ở khu phố 5, phường Hòa Vinh), Nguyễn Đức Lanh (SN 1999, trú ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông), Trần Ngọc Chỉnh (SN 1987, trú ở thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) và Trương Thị Mỹ Lợi (SN 1997, trú ở thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh).

Trương Thị Mỹ Lợi, Nguyễn Minh Trường là hai trong số 13 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "Tổ chức sử dụng ma túy".

Đến nay đã có 13 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại hai quán Karaoke Ron Rin và Bảo Trâm bị khởi tố bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, đồng thời xem xét xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định pháp luật.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh này có hai chủ quán Karaoke bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Đó là những nỗ lực tích cực của lực lượng Công an thị xã Đông Hòa khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của hai chủ quán Ngô Văn Toàn, Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng 11 đồng phạm.

