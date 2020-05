CSGT cởi áo băng bó cho người gặp nạn: Danh tính tài xế ô tô bỏ trốn

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 13:05 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính người điều khiển và chiếc ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi tông vào một phụ nữ.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT

Ngày 13/5, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã xác định được người và phương tiện gây ra vụ TNGT trên QL1A xảy ra vào khuya 11/5.

Cụ thể, và lúc 23h30 ngày 11/5, tại Km 335+600 QL1A (đoạn qua địa phận Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ TNGT khiến một phụ nữ bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu. Chiếc xe gây tai nạn sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhận được thông tin, tổ TTKS do Đại úy Trịnh Văn Thịnh - cán bộ Trạm CSGT Quảng Xương làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thấy người phụ nữ nằm bất động dưới đường, Đại úy Thịnh đã cởi áo băng bó, cầm máu cho nạn nhân và cùng người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSGT phối hợp với Công an huyện Quảng Xương trích xuất camera an ninh, thu thập các chứng cứ và xác định xe ô tô mang BKS:89C-213.07 do Trần Kim Nam (SN 1988, ngụ ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Chị Nguyễn Thị Loan (SN 1974, ngụ ở phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) đang đi bộ gánh các sọt đựng vỏ lon bia, chai nhựa thì bị xe 89C-213.07 va vào dẫn tới bị thương ở vùng đầu.

Cơ quan chức năng đang yêu cầu lái xe đến làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

