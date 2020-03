Nhiều khách sạn hạng sang ở Quảng Nam tự nguyện làm khu cách ly

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 09:03 AM (GMT+7)

Có tất cả 6 khách sạn, resort sang trọng ở TP Hội An tự nguyện đăng ký trở thành cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Ngày 24-3, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tới thời điểm này tại tỉnh này có 6 khu resort, khách sạn ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam quyết định chọn Hội An Beach resort làm khu lưu trú an toàn cho những những khách du lịch nằm trong diện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã có nhiều khách sạn, resort tự nguyện đăng ký tham gia làm cơ sở lưu trú an toàn phục vụ du khách cách ly.

Nhiều khách sạn hạng sang ở Hội An tự nguyện trở thành nơi cách ly cho du khách

Cụ thể, ngoài khách sạn đẳng cấp 4 sao Hội An Beach resort, tính đến ngày 23-3 đã có thêm 5 cơ sở hoàn thành thủ tục đăng ký, bao gồm: Khách Sạn Hoa Cọ (252 Cửa Đại, Hội An); Little Beach - A Little Boutique Hotel & Spa (19 Lạc Long Quân, phường Cẩm An, Hội An), khách sạn Êmm Hội An (187 Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Phô, Hội An); La Residencia - A Little Boutique Hotel & Spa (35 Đào Duy Từ, Hội An) và khách sạn Beachside Boutique (25 Nguyễn Phan Vinh, phường Cẩm An, Hội An).

Đây đều là những khách sạn, resort sang trọng ở TP Hội An. Các khách sạn này đa số nằm ở ven biển, gần khu phố cổ Hội An, đầy đủ tiện nghi có thể làm hài lòng bất cứ du khách nào. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tiếp tục triển khai cho các khách sạn, resort trên địa bàn tỉnh cơ sở đăng ký làm cơ sở lưu trú an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh không miễn phí hoàn toàn cho du khách bị cách ly ở các khách sạn nhưng sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện có thể.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 23-3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 427 mẫu xét nghiệm. Trong đó, 3 mẫu dương tính (3 du khách Anh là các bệnh nhân 31, 33 và 57), 396 mẫu âm tính, 28 mẫu đang chờ kết quả.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đang thực hiện cách ly 112 người gồm: Hội An Beach Resort 74, Nhà khách Trường Cán Bộ Hội Nông Dân Việt Nam Phân Hiệu Miền Trung - Tây Nguyên 14, các khách sạn 6 và cơ sở y tế khác (18). Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nhieu-khach-san-hang-sang-o-quang-nam-tu-nguyen-lam-khu-cach-ly-20200324075509782.htm