Cảnh thân nhân đội mưa tiếp tế cho người trong khu cách ly vì Covid-19

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 08:40 AM (GMT+7)

Dù trời mưa rất lớn nhưng nhiều người dân đã đội mưa mang theo những nhu yếu phẩm như quần áo, chăn, mì tôm... để tiếp tế đến khu cách ly tập trung tại khu nhà ở học sinh-sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động vào chiều 23-3, khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp nằm ngay cạnh đường Quốc lộ 1A đã được TP Hà Nội bố trí làm khu khu cách ly tập trung với quy mô 4.000 chỗ. Khu nhà có 2 toà, mỗi toà cao 19 tầng, đã được sửa chữa, phun thuốc tiêu trùng khử độc, đảm bảo an toàn. Những người đã và sắp đến khu nhà ở trên để cách ly đều từ các nước có dịch Covid-19 tới. Trong đó, có 14 người nước ngoài tới Việt Nam, còn lại là người Việt Nam sinh sống tại các nước có dịch Covid-19 về nước.

Anh Long, quê Thanh Hoá, có người thân bị cách ly, cho biết: "Tôi bắt đầu đi từ 13 giờ chiều, đến khoảng 17 giờ tới nơi, đến muộn nên việc tiếp tế cho người thân rất khó khăn vì hết giờ hành chính nhận đồ. Khi đó, tôi phải ghi rõ họ tên, số phòng và phải chờ nửa tiếng mới có thể gửi được cái chăn và ít đồ dùng cá nhân".

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự tại khu cách ly, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp Công an quận Hoàng Mai, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phố phường Hoàng Liệt... lập gần 10 chốt chặn tại khu vực. Trong đó, lực lượng công an huy động 40 người, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố 40 người tham gia vào công tác đảm bảo an ninh.

Trước đó, vào đêm và sáng 19-3, tại khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tiếp đón để cách ly hàng trăm người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài về nước và người nước ngoài đến Việt Nam.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội chiều 23-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly, các cán bộ quản lý khu cách ly không được nhận đồ đạc của người thân những người đang được cách ly vì rất có thể trong quá trình gửi đồ sẽ gây ra nguy hiểm vì đồ ăn chưa được khử khuẩn. "Cơ quan chức năng phục vụ rất tận tình, chu đáo cho những người được cách ly tập trung, chính vì vậy, mọi người yên tâm" - ông Nguyễn Đức Chung nói.

Được biết, TP Hà Nội đã bố trí TP đã bố trí 15 khu cách ly (9 khu của quân đội, 1 khu của Bệnh viện Công an TP và 5 khu dân sự) với 14.629 chỗ. Mới đây, Hà Nội đã bố trí thêm 5 khu cách ly tập trung với quy mô 12.100 chỗ ở: Khu nhà ở cho học sinh sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) với quy mô 4.000 chỗ; Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 11 (quận Nam Từ Liêm) với quy mô 4.800 chỗ; Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) với quy mô 800 chỗ; Trường Trung cấp nghề sô 18 (huyện Thanh Trì) với quy mô 500 chỗ; Khu ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất) với quy mô 2.000 chỗ.

Một số hình ảnh về người dân đội mưa tiếp tế đồ tại khu vực cách ly thuộc khu nhà ở học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội):

Nhiều người dân đội mưa đến đưa đồ tiếp tế

Công an quận Hoàng Mai, lực lượng dân quân tự vệ, bảo vệ tổ dân phố phường Hoàng Liệt... lập nhiều chốt tại khu vực cách ly

Việc gửi đồ tiếp tế phải ghi rõ họ tên và số phòng

Một số người dân gửi đồ đến muộn

Phía bên trong khu cách ly

