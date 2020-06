Nhiều hộ nghèo phải nộp lại 50.000 đồng/nhân khẩu tiền hỗ trợ dịch COVID-19 cho thôn

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nhiều hộ dân ở miền núi tỉnh Quảng Trị đã nộp lại 50.000 đồng/nhân khẩu sau khi nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19 để cán bộ thôn "uống nước" và chia cho các hộ không được hỗ trợ.

Ngày 11-6, ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang (huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết, vừa lập đoàn kiểm tra, làm rõ việc nhiều hộ nghèo trên địa bàn phải nộp lại tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho các thôn với số tiền 50.000 đồng/nhân khẩu.

Ông Hồ Văn Hiếu (ngụ thôn Ra Lây) đã nộp cho thôn 400.000 sau khi nhận được tiền hỗ trợ dịch Covid-19.

Trước đó, vào cuối tháng 5, xã Ba Nang tiến hành chi trả đợt 1 tiền hỗ trợ dịch Covid-19 cho 292 hộ nghèo/1.685 khẩu với số tiền gần 1,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, một số thôn trên địa bàn xã Ba Nang đã tiến hành thu lại 50.000 đồng/nhân khẩu với lý do bồi dưỡng cán bộ thôn và chia cho những hộ không được hỗ trợ.

Ông Hồ Văn Lập (48 tuổi, ngụ thôn Sa Trầm, xã Ba Nang) cho biết, gia đình ông gồm 9 nhân khẩu và thuộc diện hộ nghèo của thôn. Khoảng nửa tháng trước, gia đình ông nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 với số tiền 750.000 đồng/nhân khẩu. Tuy nhiên, sau đó cán bộ thôn Sa Trầm đã thu lại 450.000 đồng (tương ứng 50.000 đồng/nhân khẩu) từ số tiền được hỗ trợ.

Ông Lập cho biết vài hôm trước khi nhận tiền hỗ trợ, thôn Sa Trầm họp dân rồi vận động các hộ nghèo đóng 50.000 đồng/ nhân khẩu từ tiền hỗ trợ dịch Covid-19. Mục đích việc đóng góp là bồi dưỡng cán bộ thôn "uống nước" và chia lại cho các hộ không được nhận tiền hỗ trợ.

Ông Hồ Văn Mắt (bên trái), Bí thư chi bộ thôn Sa Trầm.

Trong khi đó, ông Hồ Văn Hiếu (46 tuổi, ngụ thôn Ra Lây, xã Ba Nang) cho hay, cũng bị cán bộ thôn thu lại 400.000 đồng sau khi nhận 6 triệu đồng tiền hỗ trợ dịch Covid-19. Gia đình ông Hiếu gồm 8 nhân khẩu và thuộc diện hộ nghèo. Theo ông Hiếu, trước khi nhận tiền hỗ trợ thì thôn có họp dân và vận đồng mỗi khẩu đóng lại 50.000 đồng. Hôm nhận tiền hỗ trợ, thấy nhiều người nộp cho thôn nên bản thân không thể không nộp.

Ông Hồ Văn Mắt, Bí thư Chi bộ thôn Sa Trầm cho biết, ngày 25-5, thôn Sa Trầm họp dân và vận động hộ nghèo hỗ trợ 50.000 đồng/nhân khẩu để ủng hộ các hộ không được nhận hỗ trợ dịch Covid-19. Hôm đó, thôn đã tiến hành lập biên bản cuộc họp và sau đó gửi UBND xã Ba Nang. Trong đó, có nội dung: "48/50 hộ nghèo đồng tình và tự nguyện hỗ trợ cho ban quản lý thôn uống nước và một số hộ không được hưởng lợi bởi Covid".

Theo ông Mắt, đến ngày 28-5, xã Ba Nang chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 đợt 1 tại nhà trưởng thôn Sa Trầm. Sau khi người dân nhận tiền từ cán bộ xã, thôn đã thu lại tiền từ 48 hộ nghèo/324 nhân khẩu với số tiền 13,7 triệu. Hiện, số tiền mà thôn đã thu đang được trưởng thôn Sa Trầm cất giữ, chưa chi tiêu đồng nào.

Ông Hồ Văn My, Chủ tịch UBND xã Ba Nang cho rằng, trước khi cấp phát tiền hỗ trợ dịch Covid-19, xã yêu cầu cán bộ không nhũng nhiễu của dân và việc cấp phát có nhiều ban ngành giám sát. Ông My khẳng định việc một số thôn thu 50.000 đồng/khẩu là "tuyệt đối sai". "Chúng tôi sẽ chỉ đạo trả lại tiền cho dân nếu có việc này"- ông My khẳng định.

