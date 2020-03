Nhật ký chống dịch Covid-19 ở Pháp của một phụ nữ Việt

Sau khi tổng thống Pháp E. Macron ra lệnh phong tỏa một phần những hoạt động xã hội, bao gồm: những tụ điểm vui chơi (quán bar, hộp đêm, concert…) và những địa điểm văn hóa (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa…), nước Pháp bàng hoàng. Một kịch bản mà người dân Pháp còn chưa nghĩ sẽ có lúc được áp dụng tại châu Âu. Lý do thì nhiều... Một mặt, châu Âu là một đại lục mở. Người dân được quyền di chuyển tự do giữa các nước. Việc đóng cửa biên giới là không thể bởi ngoài hiến pháp riêng của từng nước, các nước châu Âu còn bị ràng buộc bởi hiến pháp Châu Âu. Nếu không có một mối nguy cơ rõ ràng, không một nước nào có đủ pháp lý để đóng đường biên. Do đó, việc WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tuyên bố Covid-19 là đại dịch vào ngày 11.03.2020, đã cho phép các nước có cơ sở pháp lý về một mối nguy hại trực tiếp đe dọa sức khỏe của cộng đồng để đóng cửa biên giới. Dù đã quá muộn. Số người nhiễm virus Corona ở châu Âu đã lên tới hàng nghìn. Châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội vàng để chống dịch. Mặt khác, mạng lưới giao thông khá phát triển ở châu Âu cũng là một trở ngại cho việc cách ly. Chuyện một người sống ở Pháp và làm việc tại Thụy Sĩ hay tại Ý… và đi về trong ngày không hiếm. Thêm vào đó chế độ thông thương tự do càng khiến cho việc kiểm soát hành trình một con người trở lên khó khăn. Một ví dụ đơn giản, một khách du lịch đến từ châu khác, có visa của Đức, nhưng khi vừa đến Đức, người khách này có thể bắt tàu sang Pháp và ở nhà một người quen và sau đó không ai có thể biết anh ta đi đâu. Chưa kể, hệ thống giao thông công cộng tương đối phát triển cũng là bài toán nan giải. Mỗi ngày riêng ở Pháp, số người sử dụng phương tiện giao thông công cộng lên tới cả hơn chục triệu lượt người. Trong bối cảnh chung đó, thật khó cho châu Âu có thể cách ly triệt để như Việt Nam hay Trung Quốc đã làm.