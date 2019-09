Nhân viên ngân hàng bị điện giật tử vong khi kiểm tra điện ở bồn nước

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 15:36 PM (GMT+7)

Anh T. lên tầng 2 thuộc cơ quan để kiểm tra điện ở bồn nước, tuy nhiên khi vừa bước lên, anh T. bất ngờ bị điện rò rỉ, giật.

Phòng giao dịch xảy ra sự cố khiến 1 nhân viên bị điện giật tử vong

Chiều ngày 17/9, ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có một người đàn ông tử vong do điện giật. Nạn nhân là anh Hà Huy T. (SN 1980, một nhân viên ngân hàng, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 8h cùng ngày, anh T. lên tầng 2 thuộc cơ quan để kiểm tra điện ở bồn nước. Tuy nhiên khi vừa bước lên, anh T. bất ngờ bị điện rò rỉ, giật. Phát hiện sự việc, mọi người đưa anh T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, phòng giao dịch này cũng tạm thời dừng hoạt động. Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.