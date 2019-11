Nhân viên gác chắn đường sắt bị tàu tông tử vong

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 20:52 PM (GMT+7)

Khi đang qua đường để về nhà, một nhân viên gác chắn đường sắt bị tàu tông trúng, do vết thương quá nặng nạn nhân tử vong sau đó.

Tin ngắn Sự kiện:

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo đó, vào trưa 4/11, anh Nguyễn Văn Hữu (SN 1968) trú xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang đi qua đường sắt ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Do không có gác chắn, bị che khuất tầm nhìn nên anh Hữu bị tàu SE8 chạy hướng Vinh - Hà Nội đâm trúng.

Cú tông rất mạnh khiến nạn nhân bị văng xa 20m. Ngay sau khi phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, anh Hữu đã tử vong ngay sau đó.

"Ông Hữu là nhân viên gác chắn đường sắt cung đường cầu Cấm. Mấy hôm nay, gia đình có việc, ông xin nghỉ làm mấy hôm. Nào ngờ lại xảy ra vụ việc thương tâm", đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho hay.