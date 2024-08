Nhân vật đặc biệt điều phối 'tránh va chạm' giữa bà Nhàn AIC và Công ty Sông Hồng

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng Y tế ở Bắc Ninh (Ban QLDA).

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Có 4 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ là các cựu lãnh đạo cao cấp tỉnh Bắc Ninh gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến; cựu Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND Nguyễn Tử Quỳnh; cựu Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Hạnh Chung; cựu Giám đốc Ban QLDA Trần Văn Tuynh.

Bị can Trần Văn Tuynh. Ảnh: BCA

Người điều phối để "tránh va chạm"

Theo kết luận điều tra, bị can Trần Văn Tuynh là Giám đốc Ban QLDA, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án 6 bệnh viện huyện gồm Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong.

Ông Tuynh là người đại diện chủ đầu tư, có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật khi triển khai mua sắm các thiết bị cho dự án. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, trên cơ sở xin ý kiến và được sự đồng ý về chủ trương từ các bị can lãnh đạo tỉnh, ông Tuynh tạo điều kiện cho 2 nhóm doanh nghiệp được phân chia, trúng các gói thầu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 48 tỉ đồng.

Cụ thể, khoảng năm 2013, khi các bệnh viện xây xong thì Ban QLDA chuẩn bị mua sắm trang thiết bị nhưng chưa được bố trí nguồn vốn. Ông Đặng Tiên Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty Sông Hồng (đã mất năm 2021) đến gặp bị can Tuynh đề nghị sẽ can thiệp với các bộ, ngành để bố trí nguồn vốn cho dự án. Đổi lại, nhóm công ty do ông Phong chỉ định sẽ được trúng thầu.

Ít lâu sau, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Chủ tịch Công ty AIC cũng đến gặp ông Tuynh và đề nghị tương tự. Ông Tuynh bèn đề nghị bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xin ý kiến lãnh đạo tỉnh vì các gói thầu này đã có kế hoạch triển khai và có nhà thầu khác đã đăng ký thực hiện.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn báo lại cho Tuynh biết đã gặp, báo báo và được ông Nguyễn Nhân Chiến, ông Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý cho Công ty AIC tham gia.

Do biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo trung ương và tỉnh Bắc Ninh nên ông Tuynh đã liên hệ trao đổi lại với ông Đặng Tuấn Phong. Cuối cùng thống nhất “để tránh va chạm thì sẽ thực hiện 3 gói thầu và chia lại cho Công ty AIC thực hiện 3 gói”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn và đang bị truy nã đặc biệt

Nhân vật "đặc biệt"

Việc thực hiện cụ thể các gói thầu, ông Đặng Tuấn Phong giao lại cho bị can Lã Tuấn Hưng, khi đó là Phó TGĐ Tổng công ty Công ty Sông Hồng. Sau khi thực hiện xong và được thanh quyết toán, từ năm 2015-2017, nhóm ông Hưng 3 lần đưa tiền cảm ơn cho bị can Trần Văn Tuynh ở nhà riêng hoặc phòng làm việc, tổng số tiền là 6 tỉ đồng.

Nhận số tiền này, ông Tuynh giữ 3,2 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân, còn lại mang cảm ơn các cấp lãnh đạo.

Cụ thể, vào các dịp lễ, Tết năm 2015-2017, ông Tuynh đã 5 lần mang tiền đến phòng làm việc đưa cho ông Nguyễn Nhân Chiến, mỗi lần 200 triệu đồng, tổng cộng 1 tỉ đồng.

Riêng với bị can Nguyễn Tử Quỳnh, sau khi đồng ý tạo điều kiện cho nhóm Công ty của Phong, Hưng trúng 3 gói thầu, ông Tuynh có đến phòng làm việc gặp ông Quỳnh.

Tại cuộc gặp, ông Tuynh có nói về việc doanh nghiệp trích lại tiền chi ngoài hợp đồng và gửi ông Quỳnh. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông Tuynh là em trai ruột của Bí thư Tỉnh ủy nên ông Quỳnh ngại và từ chối không nhận.

Sau đó, từ năm 2015-2017, vào các dịp lễ, Tết, ngày kỉ niệm, ông Tuynh đều đến gặp ông Quỳnh để cảm ơn và biếu quà, thường là túi quà đựng chai rượu, hộp chè kèm theo phong bì đựng tiền. Mỗi lần đưa là 200 triệu đồng, tổng cộng 5 lần, 1 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Hạnh Chung, cựu giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, sau này từng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tạo điều kiện cho 2 nhóm doanh nghiệp trúng thầu và được ông Tuynh đến cảm ơn 500 triệu đồng vào cuối tháng 3-2015. Khi đưa tiền, ông Tuynh nói “biếu chú tí quà”, ông Chung nhận và nói “cảm ơn”.

Ngoài ra, ông Tuynh đưa tiền cảm ơn cho bị can Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó Chủ tịch Bắc Ninh, là người ký trực tiếp các thủ tục phê duyệt đấu thầu, thanh quyết toán các gói thầu mỗi lần từ 10-20 triệu đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.

Khi ông Nhường chuẩn bị nghỉ hưu, ông Tuynh đến phòng làm việc đưa cho ông Nhường 200 triệu đồng. Tổng số tiền ông Nhường đã nhận là 300 triệu đồng. Trong vụ án này, ông Nhường bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

