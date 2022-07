Nhân sự mới Bộ Công an

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Chiều 26-7, Cục An ninh điều tra, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Đồng thời, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng phòng 4, Cục An ninh điều tra, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Đại tá Hoàng Văn Hà (phải), Cục trưởng Cục An ninh điều tra trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Ảnh: CAND

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao của ngành công an.

Tại TP.HCM, Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Tại Nghệ An, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu và Thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Chánh thanh tra Công an tỉnh, cùng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Thái Nguyên, Thượng tá Đào Thế Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thượng tá Lương Đức Minh, Trưởng phòng Hậu cần, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

