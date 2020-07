Nhân viên ngân hàng tự xưng là công an, bạt tai nữ nhân viên ở bể bơi

Thứ Sáu, ngày 24/07/2020 11:40 AM (GMT+7)

Trong lúc đôi co về số lượt bơi ghi trên thẻ, ông C. đã bực tức bạt tai chị Y. và tự xưng mình làm trong ngành công an.

Camera an ninh ghi lại sự việc ông C. hành hung chị Y.

Ngày 24/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc cán bộ ngân hàng giả danh công an, hành hung nữ nhân viên bể bơi.

Theo vị lãnh đạo này, qua làm việc với hai bên, bước đầu Công an quận Thanh Xuân xác định, ngày 1/5, ông H.M.C (là cán bộ một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội) mua thẻ bơi theo tháng cho con trai tại một bể bơi trên địa bàn phường Khương Đình. Đến ngày 24/5, con trai ông C. cùng nhóm bạn đến bơi và quẹt thẻ thừa 6 lượt. Nhân viên bể bơi đã phát hiện và ghi chú lại 6 lượt bơi cho bé trai. Những lần sau bé đến bơi sẽ không phải quẹt thẻ nữa mà trừ vào lượt ghi chú.

Tối 20/7, vợ ông C. kiểm tra lượt bơi trên thẻ thì phát hiện còn 6 lượt quẹt và 6 lượt ở phần ghi chú. Tối 21/7, chị Đ.T.B.Y (nhân viên bể bơi) đang trực thì có 1 người cầm thẻ của con ông C. xuống thắc mắc số lượt bơi trong thẻ. Ít phút sau, vợ chồng ông C. cùng xuống chửi bới dù chị Y. đã giải thích vẫn còn 6 lượt bơi ở phần ghi chú. Trong lúc đôi co về số lượt bơi trên thẻ, ông C. tự xưng là công an và đã bạt tai chị Y.

"Qua xác minh, ông C. không phải giám đốc mà chỉ là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội. Hiện đội Điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo này thông tin.

Nguồn: http://danviet.vn/nhan-vien-ngan-hang-tu-xung-la-cong-an-bat-tai-nu-nhan-vien-o-be-boi-502020247...Nguồn: http://danviet.vn/nhan-vien-ngan-hang-tu-xung-la-cong-an-bat-tai-nu-nhan-vien-o-be-boi-50202024711411695.htm