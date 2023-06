Nguyên Trưởng Công an TP Thủ Đức làm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Chiều ngày 2-6, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Ông Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, ông Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố Quyết định số 10/QĐ-VKSTC ngày 31-5-2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thắng, Đại tá, Điều tra viên cao cấp, nguyên Trưởng Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM giữ chức danh Điều tra viên cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 1-6-2023.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKS Tối cao Nguyễn Hoàng Thắng.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu Tân Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Nguyễn Hoàng Thắng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn; không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để thích nghi với môi trường công tác mới; giúp Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (55 tuổi, quê Bến Tre).

Ông từng giữ chức vụ trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an TP.HCM.

Sau đó, ông giữ chức vụ Trưởng Công an quận Bình Thạnh. Năm 2020, đại tá Thắng được điều động làm Trưởng Công an quận Thủ Đức, sau đó là Trưởng Công an TP Thủ Đức.

