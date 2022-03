Nguyễn Phương Hằng nhục mạ nhiều cá nhân, tổ chức cả năm trời

Bị can Hằng từng bị xử phạt hành chính vì xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Liên tục trong một thời gian dài, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng mạng xã hội, có những hành vi nhục mạ, vu khống nhiều cá nhân, tổ chức.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 24-3, bị can Hằng từng bị xử phạt và từng được công an mời lên làm việc, nhắc nhở nhưng bị can bất hợp tác, tiếp tục vu khống nhiều người, dù những điều mà bị can tố cáo đã được cơ quan chức năng kết luận là không có căn cứ.

Liên tục livestream bôi nhọ, xúc phạm người khác

Tháng 3-2021, bị can Hằng tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của gia đình. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác minh nội dung tố cáo, xác định không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự.

Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, bị can Hằng thường xuyên tổ chức các buổi livestream, nhục mạ ông Yên; các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và các nhà báo, cho rằng các nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện.

Bị can Nguyễn Phương Hằng cùng fan đến nhà của nhà báo Hàn Ni gây náo loạn khu vực đầu tháng 3-3022. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến cuối tháng 1-2022, Bộ Công an chính thức kết luận những điều bị can Hằng tố cáo là không có cơ sở.

Trước và sau khi công an kết luận, bà liên tục livestream với sự có mặt của nhiều người, dùng những từ ngữ quy buộc, nhục mạ những người mà bà tố cáo.

Bị can Hằng réo tên nhiều người trong các buổi livestream, dùng những ngôn từ thô thiển, nhục mạ và những người này đã yêu cầu Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bình Dương xử lý hình sự bà Hằng các tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xử lý bà Hằng hành vi vu khống; làm nhục người khác, đe dọa giết người…

Gây rối trật tự xã hội

Thực tế, các buổi livestream của bà Hằng thu hút đông đảo người xem, nhiều tài khoản mạng xã hội cũng bình luận, chia sẻ với thái độ ủng hộ, xúc phạm đến cá nhân, gia đình các nhà báo, nghệ sĩ...

Bên cạnh đó, theo sát bà Hằng là đội ngũ các YouTuber. Họ sản xuất các nội dung trên mạng xã hội để ăn theo, xúc phạm, bôi nhọ một số người mà bà Hằng nêu tên.

Chưa dừng lại ở đó, hồi đầu tháng 11-2021, trong khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà Hằng tuyên bố sẽ đến Tịnh thất Bồng Lai (ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). Khi bà đến, rất đông đội ngũ YouTuber đã tụ tập ở khu vực gây hỗn loạn và gây nguy cơ lan truyền dịch bệnh.

Hôm 15-11-2021, trên mạng xã hội, bị can Hằng cho biết sẽ đến tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM, báo Sài Gòn Giải Phóng. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên lực lượng chức năng phải túc trực, không để người dân, các YouTuber tụ tập trước các cơ quan báo chí. Đến chiều 16-11-2021, bà Hằng đến báo Sài Gòn Giải Phóng nhưng không ai tiếp.

Tiếp đến, đầu tháng 3-3022, bị can Hằng tuyên bố sẽ đến nhà của nhà báo Hàn Ni tại quận 7, TP.HCM. Sau đó, bị can Hằng xuất hiện và hàng trăm YouTuber, người hiếu kỳ tập trung trước nhà của nhà báo Hàn Ni khiến công an phải vất vả vãn hồi trật tự cũng như yêu cầu bị can Hằng về trụ sở làm việc.

Đến ngày 19-3, tại Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương) diễn ra buổi “giao lưu gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng”. Nội dung được phát livestream trên mạng xã hội.

Sau đó có phần đua chó, đua ngựa. Tên của một số người bị bà Hằng vu khống, nhục mạ lâu nay như nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, ca sĩ Vy Oanh… được đặt cho các con chó.

Từng bị công an nhắc nhở, xử phạt

Từ khi bị can Hằng có hành vi livestream, xúc phạm các cá nhân, các cơ quan chức năng đã mời lên nhắc nhở, khuyến cáo (ít nhất bốn lần). Tuy nhiên, bà Hằng né tránh, tỏ thái độ thách thức, không chấp hành khuyến cáo, phân tích.

Ngày 17-10-2021, bị can Hằng livestream, đưa ra thông tin sai sự thật rằng mình đã bị ông Võ Hoàng Yên và bốn luật sư hành hung tại trụ sở Công an TP.HCM.

Trước đó, tháng 4-2021, bà Hằng đã bị thanh tra Sở TT&TT TP.HCM xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.•

Tháng 11-2021, Sở TT&TT tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với Ngô Thanh Long (36 tuổi, còn gọi là YouTuber Long Ngô, thường trú tại Đồng Nai). Long đã có hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức ở buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tại Khu du lịch Đại Nam.

