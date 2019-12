Nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 14:04 PM (GMT+7)

Cơ quan chức năng vừa thông tin nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy nhà cấp 4 ở phố Nguyễn Chính khiến ba bà cháu gặp nạn.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 bà cháu tử vong thương tâm

Trưa 2/12, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) cho hay, các nạn nhân trong vụ cháy trên phố Nguyễn Chính (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong do ngạt khói. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ cháy do chập điện.

“Tuy nhiên, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để có kết luận cuối cùng chính xác. Nơi xảy ra hoả hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp, ngôi nhà cũng được quây kín băng tôn, khung sắt nên khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn cũng như nạn nhân không thể có đường thoát ra ngoài", đại diện Công an quận Hoàng Mai thông tin.

Trước đó, vào lúc 5h sáng 1/12, tại ngôi nhà cấp 4 trên phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội đã xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy khiến bà Phùng Thị Kim Tâm (SN 1959) và 2 cháu ngoại là Trịnh Minh D. (SN 2011), Hà Anh V. (SN 2010) tử vong.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn là nhà ở của bà Tâm. Bà sống một mình tại căn nhà trên. Buổi tối 30/11, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, hai cháu ngoại của bà Tâm qua nhà bà chơi và ngủ qua đêm cùng bà. Đến rạng sáng 1/12 thì xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm trên.

