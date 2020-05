Nguyên Giám đốc Công an Sóc Trăng 'tự khắc phục số tiền chi không đúng'

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 15:48 PM (GMT+7)

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tự khắc phục số tiền chi không đúng quy chế quản lý tài chính khi còn là Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa

Liên quan đến sai phạm của cựu Giám đốc Công an Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa, hiện nay là Phó Cục trưởng Cục Phong trào Bộ Công an, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2019, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ hôm qua (5/5), phóng viên đặt câu hỏi, sau 7 tháng kiểm tra thì kết quả xử lý như thế nào?

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng Đặng Hoàng Đa, hiện nay đang là Phó Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã chỉ đạo và Công an tỉnh đã kiểm điểm việc theo dõi thu chi. Sau đó khẳng định, công tỉnh Sóc Trăng chưa thực hiện nghiêm túc trong công khai minh bạch về quỹ này, để chi vượt quá thu.

Liên quan đến sai phạm này, đã xử lý đối với nguyên Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh bằng hình thức kỷ luật về Đảng và hành chính. Ông Đặng Hoàng Đa là lãnh đạo Công an tỉnh lúc đó cũng liên đới trách nhiệm. “Đồng chí Đa và đồng chí nguyên Trưởng phòng Hậu cần đã tự khắc phục số tiền chi không đúng quy chế quản lý tài chính”, ông Quang cho hay.

Liên quan đến một số nội dung khác như vấn đề bổ nhiệm và điều động chưa đúng điều kiện tiêu chuẩn, ông Quang cho biết, Công an Sóc Trăng đã báo cáo và được cấp có thẩm quyền đồng ý nhưng cơ quan tổ chức cán bộ bên dưới chưa làm tốt tham mưu cho Công an tỉnh.

“Hiện nay, đồng chí Đặng Hoàng Đa đã nghiêm túc rút kinh nghiệm mặc dù tất cả các quy trình đều đã xin ý kiến cấp có thẩm quyền”, Thứ trưởng Quang nói.

“Về tiêu chuẩn chính trị cũng đã được kiểm tra và không ảnh hưởng đến quy định của Đảng. Tất cả những nội dung này khi chúng tôi kiểm tra đều đầy đủ trong hồ sơ cán bộ”, ông Lương Tam Quang khẳng định.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguyen-giam-doc-cong-an-soc-trang-tu-khac-phuc-so-tien-chi-khong...Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguyen-giam-doc-cong-an-soc-trang-tu-khac-phuc-so-tien-chi-khong-dung-1653575.tpo