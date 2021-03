Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM bị khởi tố

Thứ Năm, ngày 04/03/2021 09:53 AM (GMT+7)

Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đây là vụ án xảy ra tại Công ty Đông Phương và một số đơn vị có liên quan.

Ngoài khởi tố bà Lê Thị Thanh Tuyền, cơ quan chức năng còn khởi tố ông Phan Văn Duyệt (Phó giám đốc Cty Đông Phương), Phan Văn Bình Tâm (giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tâm Phú Tài, em trai Duyệt), Nguyễn Thị Loan (nguyên trưởng phòng GD-ĐT huyện Củ Chi) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãnh phí”.

Cơ quan điều tra xác định bà Lê Thị Thanh Tuyền đã có sai phạm từ thời giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Củ Chi. Các bị can có nhiều sai phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Trong đó, Cơ quan điều tra xác định ông Phan Văn Duyệt trực tiếp chỉ đạo hoạt động thi công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình, nâng khống khối lượng công trình để quyết toán, rút ngân sách nhà nước. Cụ thể, ông Duyệt trực tiếp điều hành hoạt động của Cty Đông Phương trong việc sửa chữa 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi.

Đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, Cơ quan điều tra xác định, thời điểm 2016, Tuyền đã trực tiếp đi khảo sát các trường học để duyệt các hạng mục cần sửa chữa. Mặc dù Tuyền nắm rõ các quy định về tài chính... nhưng vẫn thẩm định và trình duyệt danh mục.....Ngoài ra, không yêu cầu các trường thực hiện các thủ tục đúng quy định. Duyệt danh mục trong đó hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng để không phải đấu thầu.

Đây là vụ án đã được Công an TPHCM khởi tố từ năm 2018. Sau đó tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra mà vẫn chưa có kết luận giám định của Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng. Đến tháng 9/2020, Công an TPHCM phục hồi điều tra vụ án.

