Bắt giam giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 14:47 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM.

Ngày 8-2, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM để điều tra hành vi vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Võ Thị Chinh Nga, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM; Phí Duy Tiến, nguyên Phó giám đốc và một nguyên trưởng khoa của bệnh viện.

Bộ Công an khám xét phòng làm việc của giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM

Trước đó, ngày 4-11, cơ quan điều tra đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Minh Khải cùng một số cán bộ liên quan. Quá trình khám xét bệnh viện và nơi làm việc của những cá nhân trên, công an đã thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ quá trình điều tra.

Ông Khải và những người này sau đó được đưa lên xe biển số xanh rời khỏi bệnh viện.

Ông Nguyễn Minh Khải (SN 1972, quê Bạc Liêu), từng là phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, được bổ nhiệm giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM vào ngày 5-9-2017.

Ông Khải từng bị phản ánh về việc không đạt tiêu chuẩn, trình độ khi được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM.

Ngoài những lùm xùm trên, ông Khải được cho là dính vào việc tổ chức đấu thầu khi ưu ái cho một số công ty "quen" trúng thầu các lô vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-giam-giam-doc-va-pho-giam-doc-benh-vien-mat-tp-hcm-20210208131808244.htm