Khởi tố, bắt giam nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương

Thứ Bảy, ngày 27/02/2021 20:17 PM (GMT+7)

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương và 2 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến sai phạm trong chuyển nhượng 43 ha đất.

Ngày 27-2, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, ông Võ Thanh Bình, nguyên cục phó và Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Cả ba bị can nói trên bị khởi tố để điều tra về hành vi: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là những hành vi liên quan đến sai phạm trong việc chuyển nhượng 43 ha đất từng do Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, gọi tắt là Tổng công ty 3-2) quản lý.

Trước đó, chiều 26-2, VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, sau đó cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện khám xét nơi ở của các bị can để phục vụ điều tra.

Dự án

Liên quan đến sai phạm tại dự án tổng công ty 3-2, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vụ án này trước đây do Công an tỉnh Bình Dương thụ lý nhưng mới đây đã được chuyển về Bộ Công an và được bổ sung vào danh sách vụ án do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-bat-giam-nguyen-cuc-truong-cuc-thue-binh-duong-2021022719021086.htm