Nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Tôi đang dùng nhiều thuốc điều trị tim mạch, ung thư

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 11:42 AM (GMT+7)

Chia sẻ với báo chí trước khi vào phiên toà vụ án sai phạm ở khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM gây thiệt hại hơn 2.700 tỉ đồng, nguyên bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết ông đang phải dùng rất nhiều thuốc để điều trị các bệnh về tim mạch và ung thư.

Sáng nay 7-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm khác liên quan đến sai phạm ở khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông Vũ Huy Hoàng đi cùng luật sư xách theo chiếc cặp màu đen, đi vào phiên toà. Sau khi đi qua cửa an ninh, ông Hoàng đi thẳng vào phòng xử án. Khi bước lên bậc tam cấp vào tòa, luật sự đã cầm tay "dắt" ông Hoàng.

Ông Vũ Huy Hoàng (đeo khẩu trang) cùng luật sư bước lên bậc tam cấp vào tòa - Ảnh: Ngô Nhung

Chia sẻ với báo chí trước khi vào phiên toà, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết ông đang phải dùng rất nhiều thuốc để điều trị các bệnh về tim mạch và ung thư.

Về nội dung cáo trạng, bị cáo Vũ Huy Hoàng nói rằng ông chỉ khai nguyên thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa làm việc theo phân công. Ông không nói bà Thoa phải có trách nhiệm chính về vụ án. "Tôi làm cái gì sai tôi chịu trách nhiệm, không hề đổ lỗi cho ai" - ông Hoàng nói.

Tại phần thủ tục trước phiên toà, thư ký phiên tòa thông báo, tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Nguyễn Hữu Tín, nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM; Lê Thanh Chương (SN 1974, nguyên trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM) và Lê Văn Thanh (SN 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM) vắng mặt. Bên cạnh đó, những người nghĩa vụ liên quan là Phan Văn Tuất, nguyên Chủ tịch HĐQT Sabeco; Võ Thanh Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Sabeco; Phạm Thị Hồng Hạnh, nguyên tổng giám đốc Sabeco; Lê Đình Xanh, nguyên phó tổng giám đốc Sabeco; Nguyễn Minh An, nguyên phó tổng giám đốc Sabeco, và một số người khác được triệu tập nhưng vắng mặt.

Sau ít phút hội ý, chủ tòa phiên tòa thông báo đến nay vắng 3 bị cáo và nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do chính đáng. Sự vắng mặt này sẽ ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ án, do đó tòa quyết định hoãn phiên toà. Tòa cũng yêu cầu tống đạt giấy triệu tập đến các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan phải đến khi phiên tòa mở lại.

Theo cáo trạng, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, thuộc Bộ Công Thương quản lý) được giao cho khu đất tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM) có tổng diện tích 6.080 m2 dùng để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và nộp tiền thuê đất hàng năm.

Trong quá trình thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với Sabeco, bị cáo Vũ Huy Hoàng, bị can Hồ Thị Kim Thoa (nguyên thứ trưởng Bộ Công Thương, hiện đang bỏ trốn, bị truy nã) và bị cáo Phan Chí Dũng đã có ý kiến chỉ đạo đối với các cán bộ cấp dưới thuộc Bộ Công Thương và Sabeco trong quá trình Sabeco thực hiện các thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng và tiền của Sabeco để thành lập Công ty liên doanh Sabeco Pearl cùng với các doanh nghiệp tư nhân đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê" trên khu đất 6.080 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Sabeco thực hiện xong các thủ tục pháp lý đầu tư dự án cho liên doanh Sabeco Pearl và đề nghị được UBND TP HCM chấp thuận bổ sung chức năng officetel (mô hình kết hợp văn phòng cho thuê với khách sạn) và căn hộ ở cho dự án. Ngay sau đó Bộ Công thương đã chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp (chuyển nhượng vốn) của Sabeco trong dự án này cho doanh nghiệp tư nhân tham gia liên doanh.

Qua đó, các sở, ngành thuộc UBND TPHCM đã tham mưu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín ký ban hành quyết định số 3186 cho Sabeco Pearl thuê đất trái các quy định pháp luật. Từ đó, hoàn tất việc chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 6.080 m2 tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị hơn 3.816 tỉ đồng là tài sản của Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước với số tiền hơn 2.713 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo Vũ Huy Hoàng chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu và cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa. Trong việc thoái vốn của Sabeco, ông Hoàng khẳng định bản thân chỉ nêu chủ trương, không kết luận hoặc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cổ phần. Tuy nhiên, VKSND tối cao bác bỏ quan điểm này.

Trong vụ án này, VKSND tối cao xác định do bà Hồ Thị Kim Thoa đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can; quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và quyết định truy nã đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa. Khi nào bắt được, cơ quan điều tra xem xét và xử lý sau.

