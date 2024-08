Nguyên bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt vì đánh bạc

Ngày 7-8, theo nguồn tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Ngọc Đức, nguyên bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình), để làm rõ hành vi Đánh bạc.

Ông Ngô Ngọc Đức trước khi bị khởi tố. Ảnh: C.L.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành Công văn số 2051 về việc thông tin kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, ngày 12-4-2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và thống nhất để ông Ngô Ngọc Đức thôi giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình và chức danh Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng cá nhân, liên quan đến một việc khác về trách nhiệm nêu gương người đứng đầu.

