Nguy hiểm vẫn rập rình từ thói quen đốt vàng mã của người Hà Nội sau những vụ cháy ám ảnh

Đã cháy, đã mất người nhưng vẫn đốt tùy tiện

Đã có không ít vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra có nguyên nhân do người dân đốt vàng mã không đúng nơi quy định. Thậm chí có vụ dẫn đến tử vong thương tâm.

Điển hình, đầu tháng 9/2022 xảy ra vụ cháy tại chung cư Diamond Riverside, nguyên nhân vụ cháy được Công an Quận 8, TPHCM thông tin là do người dân đốt vàng mã cúng rằm. Theo cơ quan công an, sau khi gia chủ đốt xong vàng mã thì họ gom số tro tàn đổ vào thùng xốp rồi mang thùng để cạnh cục nóng máy lạnh. Vài phút sau, đống tro tàn bốc cháy lan ra thùng xốp rồi gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa thiêu rụi hai cục nóng máy lạnh và một số tài sản của chung cư thuộc tầng 20.

Hay tháng 2/2021, tại ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ cháy nghiêm trọng do đốt vàng mã cúng ông Công ông Táo khiến 4 người tử vong.

Thế nhưng, nhiều người dân vẫn "dửng dưng" với việc phòng chống cháy nổ khi đốt vàng mã tại chung cư, khu tập thể.

Gần đây nhất, ngày 31/5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh đốt vàng mã ngay tại lối đi thang bộ, được cho là xảy ra tại khu tập thể D1, Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình.

Theo clip, một gia đình trong khu tập thể đã cố tình thực hiện việc đốt vàng mã, mặc dù đã được người quay clip cảnh báo, bị nhắc nhở, người phụ nữ nói "nhà ai cũng có công có việc, chị ở đây 40 năm chưa xảy ra cháy bao giờ".

Một gia đình đốt vàng mã ngay tại lối đi thang bộ khu tập thể Thành Công tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ (ảnh cắt từ clip).

Hành vi của những người trong gia đình này đã gây phản ứng bất bình trong cộng đồng mạng xã hội. Nhiều bình luận chỉ trích hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Trước đó, nhiều vụ cháy đã xảy ra gần đây trên địa bàn Hà Nội vì sự bất cẩn, thiếu kiến thức về công tác PCCC của một số người dân.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, trên thực tế, những vụ cháy có liên quan tới đốt vàng mã chủ yếu là do sự bất cẩn, chủ quan của con người. Nhiều người đốt vàng mã không đúng nơi quy định, vị trí đốt vàng mã gần các vật dụng dễ bắt lửa, quá trình đốt vàng mã không có người trông coi để lửa cháy lan sang các vật dụng xung quanh...

Việc đốt vàng mã cần phải thực hiện ở đúng nơi quy định, phải có người trông coi, giám sát trong suốt quá trình đốt cho tới khi lửa tắt hoàn toàn. Khi đốt vàng mã cần lựa chọn những nơi thông thoáng, cách xa các vật liệu dễ bắt lửa. Ngoài ra, không đốt quá nhiều một lúc, hạn chế các loại vàng mã có khối lượng và kích thước lớn.

Đốt vàng mã trong nhà chung cư bị phạt bao nhiêu tiền?

Về góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Khoản 5, Điều 2 Phụ lục 01 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư là một trong những hành vi bị nghiêm cấm và vi phạm pháp luật. Người dân chỉ được đốt vàng mã tại nơi ban quản lý tòa nhà quy định.

Căn cứ Điều 35 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, trường hợp đốt vàng mã trong chung cư có thể bị phạt cảnh cáo hoặc xử phạt từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 300.000 đồng đối với hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm.

Phạt tiền từ 300.000 đồng - 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử ở những nơi có quy định cấm.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 15.000.000 đồng đối với hành vi hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Còn trong trường hợp đốt vàng mã trong chung cư mà xảy ra hậu quả làm cháy, hư hại tài sản hoặc làm chết người còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản hoặc tội vô ý làm chết người.

