Nguồn về dồi dào, giá kit test COVID-19 hạ nhiệt

Giá kit test xét nghiệm nhanh COVID-19 giảm nhẹ mấy ngày gần đây dù chưa có kết quả cuối cùng về việc có đưa mặt hàng này vào diện bình ổn giá hay không. Lý do là nguồn nhập về dồi dào hơn, đỡ căng thẳng cung – cầu.

Sáng 8-3, PLO khảo sát một số nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội nhận thấy sức tiêu thụ các thiết bị y tế không còn tăng mạnh như các tuần trước. Giá bán lẻ kit test COVID-19 vẫn cao nhưng đã giảm nhẹ so với một tuần trước.

Nguồn cung dồi dào, kit test giảm giá

Tại một cửa hiệu thuộc hệ thống nhà thuốc P trên đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), tuần trước một bộ kit Humasis COVID-19 Ag Test do Hàn Quốc sản xuất có giá 110.000 đồng thì hôm nay giảm xuống còn 108.000 đồng. “Đợt này nguồn cung dồi dào hơn nên giá cũng ổn định hơn. So với thời gian trước thì vài ngày gần đây, lượng người hỏi mua kit test cũng không còn đông, có thể mọi người đã test gộp để tiết kiệm chi phí hoặc họ chỉ test khi có dấu hiệu chứ không test tràn lan như trước” – nữ nhân viên nhà thuốc cho hay.

Một hiệu thuốc khác cách đó không xa, khi khách hàng hỏi về kit test, nhân viên cũng thông báo đã có điều chỉnh giá: “Một bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 Labnovation xuất xứ Trung Quốc mấy ngày trước giá 80.000 đồng, nhưng vài ngày gần đây các hiệu thuốc khác đều hạ giá nên nhà mình cũng phải xuống theo, còn 75.000 đồng/bộ”.

Một nhà thuốc khác ở Phạm Hùng bán duy nhất kit test Labnovation xuất xứ Trung Quốc cũng cho biết đã giảm từ 80.000 đồng xuống 75.000 đồng/bộ. “Nhập rẻ thì bán rẻ. Hiện tại nguồn cung nhiều hơn, không còn khan hiếm như trước” – nhân viên bán hàng giải thích.

Diễn biến này cũng xuất hiện trên các nhóm bán hàng online. Tài khoản L.H giới thiệu bộ kit test nhanh Labnovation “công nghệ Đức” giá 60.000 đồng/bộ nếu mua lẻ, hoặc 55.000 đồng/bộ nếu mua cả hộp 20 kit. Cũng tài khoản này, trước đó 3 ngày, giá rao bán là 65.000 đồng. Giải thích lý do giảm giá, người này nói: “Do nguồn cung dồi dào, giá nhập vào cũng không còn đắt như trước nên mới bán rẻ cho mọi người”.

Khan hàng, tăng giá chỉ là cục bộ

PLO đã liên hệ với một công ty đầu mối nhập khẩu lớn kit test Hàn Quốc. Đại diện doanh nghiệp cho biết lý do chính của việc “loạn giá” kit test nhanh COVID-19 thời gian qua là do các nước xuất khẩu lớn mặt hàng này tăng cường mua để đáp ứng nhu cầu trong nước tăng nhanh do làn sóng biến chủng Omicron.

“Chúng tôi nhập được mấy triệu kit từ Hàn Quốc trước Tết Nguyên đán, nhưng sau đó muốn nhập thêm cũng không được. Phải tới hôm 3-3 vừa rồi mới nhúc nhắc có hàng mới về, mỗi ngày 500 đến 700 ngàn bộ. Các doanh nghiệp khác nhập hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc về cũng vậy” – đại diện công ty này nói.

Doanh nghiệp này là một trong 80 đơn vị đăng ký với Bộ Y tế về việc nhập và cung ứng kit test nhanh phục vụ phòng, chống COVID-19. Hai tuần trước, khi tình hình giá bán lẻ kit test tăng vọt, khan hiếm cục bộ, Bộ Y tế đã triệu tập các nhà cung ứng lớn tới trao đổi. Về phía cơ quan quản lý có bày tỏ băn khoăn liệu có đầu cơ, găm hàng hay tiêu cực trong lưu thông.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đầu mối khẳng định họ vẫn giữ nguyên giá bán sỉ. Chỉ có điều nguồn về khan hiếm nên hệ thống phân phối, bán lẻ có chỗ không đáp ứng được trước tình hình nhu cầu tăng đột biến, nên tăng giá.

“Trước diễn biến nhu cầu ở ta và các nước tăng cao thế này, hãng sinh phẩm Hàn Quốc đã đầu tư thêm dây chuyền sản xuất kit test. Nếu thuận lợi, giữa tháng 3 chúng tôi sẽ nhập lượng lớn về, chắc chắn sẽ kéo hạ giá bán lẻ trong nước về mức bình thường” – doanh nghiệp đầu mối cho biết.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế cùng Bộ Tài chính đang nghiên cứu, cân nhắc đưa kit test nhanh COVID-19 vào diện áp dụng các giải pháp kiểm soát, bình ổn giá theo Luật Giá. Tuy nhiên, tin từ các vụ chuyên môn ở hai bộ này cho hay nếu việc “loạn giá” kít do mất cân đối cung – cầu mang tính cục bộ, ngắn hạn thì các giải pháp theo luật khó bình ổn được thị trường. Chưa kể, hiệu quả từ các chính sách can thiệp nhà nước thường có độ trễ, sẽ không còn ý nghĩa khi vấn đề chính, cung – cầu, được giải quyết.

