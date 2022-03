Mua bán hơn 4.000 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 8-3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang xác minh làm rõ lô hàng thuốc "Liên hoa thanh ôn" không rõ nguồn gốc xuất xứ được các đối tượng vận chuyển, mua bán trôi nổi trên thị trường.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 7-3, tại khu vực bãi đỗ xe ô tô ở số 440 phố Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Tổ công tác Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 đối tượng gồm Tô Đức Hồng (SN 1983, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng); Phạm Thị Ánh Nguyệt (SN 1991, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão) đang thực hiện hành vi giao nhận 2.800 hộp thuốc LIANHUA QINGWEN JIONANG (Liên hoa thanh ôn) đóng trong 7 thùng carton được vận chuyển từ xe ô tô mang BKS 15A-549.20 giao cho Phạm Thúy Nga (SN 1976, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương).

Tại thời điểm kiểm tra, các trường hợp trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và khai nhận nghe "quảng cáo" trên mạng xã hội là thuốc Liên hoa thanh ôn chữa được bệnh Covid-19 nên mua bán kiếm lời.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Phạm Thị Ánh Nguyệt giao nộp thêm 541 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn.

Đến nay, tổng số hàng hóa mà các đối tượng thực hiện việc vận chuyển, buôn bán lên tới trên 4.000 hộp thuốc Liên hoa thanh ôn (loại 24 viên, 36 viên/hộp và thuốc dạng bột).

Lực lượng công an đã đưa toàn bộ hàng hóa, phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

