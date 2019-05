Điều tra: "Làm luật" ngay trong chốt CSGT

Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Thanh tra phối hợp với Phòng PC08 xác minh, xử lý. Ngày 17-5, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã làm việc với Pháp Luật TP.HCM xung quanh loạt bài điều tra ““Làm luật” cho xe tải đi vào giờ cấm ở TP.HCM”. Theo đại diện C02, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục, C02 muốn nắm thông tin về loạt bài và các tài liệu, chứng cứ liên quan để làm việc với Công an TP.HCM. Báo đã cám ơn sự vào cuộc nhanh chóng của C02. Báo đã thông tin sơ lược về cả tuyến bài và sẽ cung cấp các chứng cứ nhanh nhất cho cơ quan chức năng. Trưa cùng ngày, một đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết ngay khi bài đầu tiên trong loạt bài điều tra khởi đăng vào ngày 14-5, PC08 đã chỉ đạo Đội CSGT An Lạc báo cáo. Đồng thời, phòng cũng đã báo cáo lên Công an TP về nội dung Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. “Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo cho thanh tra công an TP phối hợp với Phòng PC08 xác minh, xử lý” - vị này cho hay. “Tuy nhiên, hiện thanh tra công an TP chưa cung cấp kế hoạch phối hợp với Phòng PC08 nên phòng vẫn đang đợi đề xuất, chỉ đạo từ cơ quan này” - ông nói. Ông cũng cho biết thêm là Đội CSGT An Lạc đã báo cáo sự việc nhưng chỉ dừng lại ở bài đầu tiên và sẽ tổng hợp báo cáo sau khi báo đăng hết loạt bài.