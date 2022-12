Thiếu úy công an gặp nạn khi truy đuổi người vi phạm ở Thuận An

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương thông tin một thiếu úy thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Thuận An bị thương khi truy đuổi người vi phạm.

Trước đó, vào khuya 29-12, Tổ tuần tra đặc biệt của Công an TP Thuận An khi đang làm nhiệm vụ, thì phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu nên yêu cầu dừng xe.

Hiện trường vụ tai nạn

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy vào phía công viên. Trước tình huống này, thiếu úy cảnh sát giao thông đã điều khiển xe chuyên dụng truy đuổi.

Sau một lúc rượt đuổi, hai phương tiện xảy ra va chạm, cả 2 bị ngã ra đường. Trong khi nam thanh niên chỉ bị thương nhẹ, thì thiếu úy công an bị thương khá nặng.

Nam thanh niên ngay sau đó đã bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Hiện, Công an TP Thuận An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thieu-uy-cong-an-gap-nan-khi-truy-duoi-nguoi-vi-pham-o-thuan-an-20221...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thieu-uy-cong-an-gap-nan-khi-truy-duoi-nguoi-vi-pham-o-thuan-an-20221230215919633.htm