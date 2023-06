Người phụ nữ bị cưỡng chế test COVID-19 thua kiện

Chiều 30-6, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử vụ kiện hành chính giữa người khiếu kiện là bà Hoàng Thị Phương Lan (người phụ nữ bị cưỡng chế test COVID-19 vào năm 2021) và người bị kiện là Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), cả 2 đều vắng mặt.

Dù vắng mặt người bị kiện, nhưng HĐXX vẫn tiến hành phiên tòa

Đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cho rằng việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng tới phiên tòa. Trong khi đó, cả 3 luật sư bảo vệ cho bà Lan đều cho rằng điều này ảnh hưởng tới vụ án, họ đề nghị hoãn phiên tòa này. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX vẫn quyết định đưa vụ kiện hành chính này ra xét xử.

Sau hơn 3 giờ 30 phút xét xử, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương phán quyết, bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện là bà Hoàng Thị Phương Lan. Công nhận các quyết định xử phạt hành chính của UBND phường Vĩnh Phú và UBND TP Thuận An là đúng.

Trước đó, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cũng đã bác yêu cầu khởi kiện của bà Lan.

Bà Lan (thứ 2 trái qua) cùng 3 luật sư nhận tư vấn miễn phí vụ kiện

Theo HĐXX, thời điểm UBND phường Vĩnh Phú cưỡng chế bà Lan đi test COVID-19 là do tính cấp bách công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong khi đó, chung cư nơi bà Lan sinh sống đã có ca mắc COVID-19.

Trao đổi nhanh với phóng viên sau phiên xét xử, bà Hoàng Thị Phương Lan cho biết phán quyết của TAND tỉnh Bình Dương chưa hợp lý và bà sẽ kháng cáo bản án này.

Bà Lan trao đổi với báo chí sau phiên tòa

Trước đó, bà Hoàng Thị Phương Lan là nhân vật trong clip bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) phá khóa cửa, cưỡng chế đưa ra ngoài test COVID-19 vào tháng 9-2021.

Bà Lan còn bị Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng về hành vi "không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm".

Sau sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú đã nhận khuyết điểm, đồng thời xin lỗi bà Hoàng Thị Phương Lan với lý do "nóng vội trong công tác phòng chống dịch". Tuy nhiên, bà Hoàng Thị Phương Lan không chấp nhận lời xin lỗi mà gửi đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết. Do đó, bà đã gửi đơn khiếu kiện Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An.

Trong đơn, bà Lan cho rằng Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú lấy lý do bà "không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm" để ban hành quyết định xử phạt hành chính là không đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 31-5, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử lần 1, nhưng sau đó hoãn.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-cuong-che-test-covid-19-thua-kien-20230630180039812.htm