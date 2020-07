Đến nhà bạn thân chơi, người phụ nữ cuỗm 4 lượng vàng

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 09:44 AM (GMT+7)

Đến nhà bạn thân chơi nhưng gia chủ không có nhà, bà Muỗi đã cạy tủ phòng ngủ "cuỗm" đi 40 chỉ vàng 24K trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngày 4-7, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Võ Thị Muỗi (55 tuổi; ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bà Võ Thị Muỗi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, bà Muỗi và bà Nguyễn Thị D. (56 tuổi; ngụ TP Vĩnh Long) là bạn bè thân thiết nên biết chỗ bà D. cất giấu tài sản.

Chiều 23-5, bà Muỗi đến nhà bà D. chơi nhưng bà D. vắng nhà. Bà Muỗi đi vào phòng ngủ của người bạn thân rồi cạy tủ "cuỗm" đi một chiếc lắc và 2 nhẫn vàng, tổng trọng lượng 40 chỉ vàng 24K, trị giá gần 190 triệu đồng.

Bà Muỗi đã mang 13 chỉ vàng bán để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Số vàng còn lại, bà Muỗi giấu trong nhà. Phát hiện bị mất tài sản nên bà D. trình báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định bà Muỗi là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên nên mời về cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, bà Muỗi khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

