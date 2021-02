Người dân TP.HCM có được đi chùa lễ Phật trong những ngày Tết?

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Các chùa, cơ sở thờ tự thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 và bố trí người hướng dẫn đồng bào khi đến lễ Phật.

Trước tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM và một số tỉnh, thành đang diễn biến phức tạp, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký công văn liên quan đến việc cầu nguyện quốc thái dân an trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị toàn thể Tăng Ni, Phật tử các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện Tết 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) để cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm tiêu trừ, đem lại sự bình an, may mắn cho mọi người, mọi nhà, cho toàn xã hội trong năm mới Tân Sửu.

Các chùa, cơ sở tự viện và tăng ni thực hiện chia nhỏ các khóa lễ cầu an làm nhiều buổi, không tập trung đông người.

"Không tổ chức động tín đồ hành hương tới nhiều địa phương, nhất là các địa điểm nằm trong vùng dịch. Các khóa lễ cầu an phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo. Khuyến khích tăng ni, Phật tử ứng dụng các hình thức trực tuyến online phục vụ nhu cầu tâm linh của nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội của Giáo hội như: Giác ngộ Online, Phật giáo.Org, Phật sự Online, Mạng xã hội Butta" - công văn nêu.

Một hoạt động tại chùa Giác Ngộ TP.HCM

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cũng ban hành công văn đề nghị các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện, chư tôn đức tăng ni trụ trì ... có trách nhiệm thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND TP.HCM “Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự từ 12 giờ 00 ngày 9-2”.

Tại các cơ sở tự viện, mỗi tăng ni phải hướng dẫn Phật tử và đồng bào các giới khi đến chùa lễ Phật phải rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, nghiêm túc đeo khẩu trang. Đối với cá nhân tăng ni cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc cộng đồng, di chuyển liên tỉnh, liên vùng để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, tránh sự lây nhiễm trong cộng đồng,...

Thượng tọa Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, TP.HCM) cho biết: "Chùa Giác Ngộ thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP.HCM trong phòng chống dịch Covid-19. Trong đêm giao thừa và những ngày Tết, chùa Giác Ngộ vẫn mở cửa bình thường để đồng bào đến lễ chùa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ liên tục nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm quy định trong phòng chống dịch".

Thượng tọa Thích Nhật Từ cho biết chùa Giác Ngộ sẽ bố trí người hướng dẫn người dân lễ Phật, không tụ tập quá 20 người và chuẩn bị nước diệt khuẩn để bà con rửa tay khi viếng chùa, chuẩn bị khẩu trang cho người đến chùa không mang khẩu trang.

