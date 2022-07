Người dân TP.HCM chen chúc chờ làm hộ chiếu mẫu mới từ rạng sáng

Do nhu cầu tăng cao sau 1 tháng ngưng cấp cho người “không cấp bách”, từ 1/7, người dân đã đổ xô đi làm hộ chiếu dẫn đến tình trạng đông đúc tại các cơ quan cấp hộ chiếu ở TP.HCM.

Trong những ngày qua, từ sáng sớm, hàng trăm người đã ngồi chờ làm hộ chiếu mẫu mới trước cổng trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1.

Ghi nhận 5h30 sáng 5/7, hàng chục người đã có mặt trước cổng cơ quan Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM.

Nhiều người ngồi trên vỉa hè tranh thủ chợp mắt, mệt mỏi chờ.

Một số người mang theo đồ ăn sáng, sách đọc giải trí trong lúc chờ đến giờ mở cửa và làm các thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới.

Huyền Trang (quận Bình Tân) cho biết, đi từ 4h30 tới đây để làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới để đi thực tập ngành du lịch ở Campuchia. “Đây là lần đầu tiên tôi đi làm hộ chiếu, thấy đông quá chắc phải chờ lâu, nhưng hy vọng tới sớm như thế này sẽ kịp làm để xuất cảnh sau 2 tuần nữa”, chị Trang cho hay.

Đến 6h, trước giờ cán bộ nhân viên Phòng quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM làm việc 1 tiếng rưỡi, hàng trăm người đã đứng chen chúc nhau trước lối vào.

Tình trạng đông đúc diễn ra từ sáng sớm và cả buổi trưa khi nhiều người xếp thành nhiều hàng, chen chúc từ lối vào lên cầu thang bộ để vào bên trong lấy số thứ tự.

Nhiều thời điểm khu vực vào lối thứ tự chật kín người dân đứng chờ đến lượt. Nhiều trường hợp xếp hàng chờ lấy số thứ tự nhưng do số lượng quá đông nên đành phải chờ đến buổi chiều.

Trước nhu cầu tăng cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TP.HCM đã phải tăng cường lực lượng hoạt động hết công suất. Trước trụ sở cơ quan này đặt bảng hướng dẫn cho người dân làm các thủ tục. Người dân khai thông tin trực tuyến sau đó nộp hồ sơ gồm các bản sao: giấy khai sinh, căn cước công dân… và sẽ được nhận sau 1-2 tuần.

Từ 1/7, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài. Mẫu hội chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến khu được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hoá nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Bến cảnh Nhà Rồng, Cổng Tò Vò-đảo Lý Sơn… Hộ chiếu giữ nguyên kích thước theo tiêu chuẩn nhưng màu sắc trang bìa đổi thành màu xanh tím. Đặc biệt, mẫu hộ chiếu mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Theo Bộ Công an, công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7 năm nay sẽ không có giá trị.

