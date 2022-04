Những thông tin cần biết về hộ chiếu vaccine

Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine đồng loạt cho người dân bắt đầu từ ngày 15-4, mọi thắc mắc về hộ chiếu vaccine được giải đáp dưới đây.

Hộ chiếu vaccine là gì?

Hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) ban hành, đang được sử dụng tại 62 quốc gia.

Hộ chiếu vaccine có thời hạn sử dụng bao lâu?

Thời hạn sử dụng của hộ chiếu vaccine là 12 tháng kể từ ngày khởi tạo. Khi hết hạn, hệ thống sẽ tự động tạo mã QR mới.

Tại sao thời hạn sử dụng chỉ là 12 tháng?

Thời hạn của mã QR có giá trị 12 tháng theo khuyến cáo của WHO và EU là để đảm bảo tính bảo mật. Việc này giống như đổi mật khẩu sau 1 khoảng thời gian của các ứng dụng ngân hàng điện tử.

Có thể tra cứu hộ chiếu vaccine ở đâu?

Hộ chiếu vaccine điện tử được hiển thị trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử và PC-Covid hoặc trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới.

Muốn tra cứu hộ chiếu vaccine trên các ứng dụng trên cần những thông tin gì?

Tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế bằng cách nhập bốn thông tin: Họ tên, ngày sinh, giới tính, CCCD, ngày tiêm gần nhất, sau đó khai báo email cá nhân để nhận hộ chiếu.

Hộ chiếu vaccine của Việt Nam được những nước nào công nhận?

Tính đến ngày 8-4, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước.

Các nước công nhận hộ chiếu vaccine của VN gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Úc, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

Hộ chiếu vaccine có thay thế được hộ chiếu khi xuất cảnh?

Hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân, không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy thông hành, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực…

Việt Nam đã cấp hộ chiếu vaccine chưa?

Bắt đầu từ ngày 15-4 Việt Nam đã thực hiện cấp đồng loạt hộ chiếu vaccine cho người dân trên toàn quốc. Hiện 500.000 người đã có hộ chiếu vaccine.

Trẻ em có được cấp hộ chiếu vaccine?

Hiện Việt Nam đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, những trẻ đã tiêm cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine.

Phải tiêm bao nhiêu mũi và loại vaccine gì mới được cấp hộ chiếu vaccine?

Hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử, do đó người dân tiêm bao nhiêu mũi, tiêm vaccine nào thì vẫn được cấp bình thường.

Quy trình cấp hộ chiếu vaccine như thế nào?

Theo Quyết định 5772/QĐ-BYT ngày 20-12-2021 của Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vaccine bao gồm ba bước.

Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Dữ liệu sẽ được đẩy về hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số tập trung chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Người dân phải làm những gì để được cấp hộ chiếu vaccine?

Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp "Hộ chiếu vaccine" mà không phải làm thủ tục gì thêm.

Thông tin tiêm chủng COVID-19 sai hoặc thiếu thì phải làm gì?

Người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử.

Nếu có sai sót/thiếu thông tin đề nghị người dân liên hệ (trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn) với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

Nếu tiêm các mũi vaccine ở các địa điểm khác nhau cần làm gì để được cấp hộ chiếu vaccine?

Trường hợp người dân tiêm chủng các mũi tiêm tại các cơ sở tiêm chủng khác nhau thì các cơ sở có trách nhiệm ký số chứng nhận, Bộ Y tế sẽ cấp hộ chiếu vaccine bao gồm thông tin các mũi tiêm. Người dân không cần phải làm thủ tục gì thêm.

Bị mất giấy chứng nhận tiêm ngừa COVID-19 có được cấp hộ chiếu vaccine không?

Nếu trên hệ thống đã có thông tin tiêm chủng COVID-19 thì người dân sẽ được cấp "Hộ chiếu vaccine" điện tử mà không cần bản giấy.

Nguồn: https://plo.vn/nhung-thong-tin-can-biet-ve-ho-chieu-vaccine-post675989.html