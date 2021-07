Người dân TP.HCM bị xử phạt hơn 840 triệu đồng trong dịch chủ yếu 3 lỗi

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 00:30 AM (GMT+7)

Hai ngày đầu TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16, không phải trường hợp vi phạm nào lực lượng chức năng cũng xử phạt.

Chiều 10-7, tại cuộc họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM thông tin: Sau gần 2 ngày thực hiện Chỉ thị 16, UBND của 22 quận huyện và TP Thủ Đức đã xử phạt 841 triệu đồng các hành vi vi phạm về phòng chống dịch.

Theo ông Từ Lương, các lỗi vi phạm bị phạt chủ yếu là ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết; tiếp tục mở kinh doanh các mặt hàng đã bị tạm dừng và tập trung đông người nơi công cộng.

Tổ kiểm tra phòng chống dịch các phường xử phạt nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trao đổi thêm về hành vi "ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết" và tụ tập đông người, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết không phải trường hợp nào ra đường không có lý do chính đáng và tụ tập cũng bị xử phạt.

Lực lượng công an TP đã kiểm tra giấy tờ chứng minh về lý do ra đường của các trường hợp, thông thường thấy hợp lý sẽ cho qua.

Theo thống kê, công an TP cùng các lực lượng đã kiểm tra và nhắc nhở 863 trường hợp và lập biên bản xử phạt 203 trường hợp về các lỗi gồm không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng, mở cửa kinh doanh hàng hóa không thiết yếu (số liệu do lực lượng công an trực tiếp làm nên ít hơn số liệu xử phạt chung của UBND các quận huyện).

“Những trường hợp cố tình, lực lượng chức năng nhắc nhở, không chấp hành mới xử phạt, còn vô tình nhưng bị dồn ứ hoặc tụ tập do một sự kiện gì đó thì chỉ bị nhắc nhở”, - Thượng tá Lê Mạnh Hà nêu.

Từ 0 giờ ngày 9-7, TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 và người dân chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết, không được tập trung quá 2 người nơi công cộng, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu...

