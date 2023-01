Người dân TP HCM thích thú với thời tiết se lạnh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng sớm nay, 2-1, thời tiết ở TP HCM tiếp tục những ngày "lập đông", se se lạnh, trời mù vào sáng sớm, ít mây, có mưa rất nhỏ ở một số nơi. Hơn 7 giờ, đường phố còn khá thông thoáng.

TP HCM tiếp tục những ngày se lạnh

Ghi nhận ở một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức); Hồng Hà, Cộng Hoà (Tân Bình), Âu Cơ (quận 11) trời lạnh, đa phần người dân đều mặc thêm áo ấm.

Ra công viên tập thể dục vào sáng sớm, chị Phạm Thị Anh Chi (ngụ TP Thủ Đức) cho biết: “Trời lạnh nên tôi khoác thêm lớp áo để giữ ấm cơ thể, vừa rèn luyện cơ thể vừa tận hưởng không khí những ngày thành phố như Đà Lạt" - chị Chi nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 2-1, TP HCM và khu vực Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất là từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C, ngày nắng, có mây, đêm có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-tp-hcm-thich-thu-voi-thoi-tiet-se-lanh-2023010208161677.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-tp-hcm-thich-thu-voi-thoi-tiet-se-lanh-2023010208161677.htm