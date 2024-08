Cán bộ Công an kể hành trình tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng suốt 5 ngày

Ngày 21/8, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên cho biết, sau 5 ngày đi lạc trong rừng, bé trai Đặng Tiến Lâm đã được người dân và các lực lượng chức năm tìm thấy. Hiện tại bé trai đã được đưa về với bố mẹ, sức khỏe và tâm lý ổn định, an toàn.

Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên chỉ đạo trực tiếp cuộc tìm kiếm.

Trước đó, sáng 17/8, Công an huyện Văn Yên nhận tin báo của Công an xã Lâm Giang về việc mất tích của cháu Lâm. Thông tin ban đầu xác định, trước đó, cháu Đặng Tiến Lâm (SN 2018), con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái ở xã Văn Giang cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 Âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn, cách nhà khoảng 500m.

Đến khoảng gần 10h cùng ngày, cháu Lâm cùng với các chị và một số người bạn xuống dưới chân suối chơi. Trong lúc này, cháu Lâm đã đi ngược lên đồi bên kia suối khoảng 30m. Khoảng một lúc sau đó, chị gái của cháu Lâm là Đặng Thị Mấy (SN 2011) cùng các bạn đi tìm nhưng không thấy cháu Lâm. Cùng thời điểm này, mẹ cháu Lâm là chị Lý Thị Phái cũng ra tìm con về ăn cơm nhưng không thấy đã hô hoán mọi người đi tìm cháu Lâm.

Công an huyện Văn Yên băng rừng, vượt suối tìm kiếm cháu bé.

Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo Công an xã, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tìm kiếm cháu bé. Đồng thời, phân công 1 tổ công tác của Công an huyện do các đồng chí Phó trưởng Công an huyện chỉ đạo, trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Trong đó, Công an xã Lâm Giang đã phối hợp với các lực lượng khác như quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và người dân địa phương chia làm nhiều tổ, nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng tại khu rừng thuộc thôn Khay Dạo xã Lâm Giang. Đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các xã lân cận thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và các xã giáp ranh thuộc tỉnh Lào Cai.

Cháu bé sống sót sau 5 ngày, 4 đêm trong rừng là điều hết sức kỳ diệu.

Các nhóm tìm kiếm đã nỗ lực kiểm tra kỹ tại các địa điểm có hố sâu, hang đá, khe suối, vách núi đá, hút cạn nước một ao trong khoảng 3km gần khu vực cháu Lâm mất tích đảm bảo không để bỏ sót khu vực nào. Khoảng hơn 10h ngày 21/8, ông Lý Văn Lằng (trú tại thôn Bo, xã Lang Thíp) đi rừng thì phát hiện có cháu đi lạc và đã đưa về nhà ông chăm sóc, đồng thời báo tin cho chính quyền xã Lang Thíp.

Xác định được đây là bé trai bị lạc từ chiều ngày 17/8 tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang, ông Lằng đã thông tin cho xã Lâm Giang xác nhận và đón cháu bé về với gia đình.

Qua lời kể của cháu Lâm, do không xác định được phương hướng nên cháu bị lạc và đi sâu vào trong rừng. Khi đói thì cháu ăn lá cây, quả dại; khát thì uống nước suối… Cháu Lâm có thể sống sót một cách kỳ diệu trong điều kiện đặc biệt khó khăn vì có thể phân biệt được lá cây nào có thể ăn được và có được kỹ năng sinh tồn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]