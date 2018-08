Người đàn ông chết thảm khi bơm lốp xe ô tô

Trong khi bơm thay lốp xe ô tô cho khách, chiếc lốp bất ngờ phát nổ hất văng anh Hà (Nghệ An) bay cao 3m, tử vong.

Chiều 22/8, ông Nguyễn Văn Công, Trưởng Công an xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động hi hữu, một người đàn ông tử vong khi bơm lốp xe.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 21/8, trong lúc bơm hơi thay lốp xe ô tô cho khách, anh Bùi Duy Hà (SN 1982, trú xóm 6, xã Tân Sơn), ngồi trên chiếc lốp để lắp lại van bất ngờ chiếc lốp phát nổ. Chiếc lốp nổ hất anh Hà bay cao hơn 3m, văng trúng mái tôn, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên và giúp gia đình tổ chức mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.