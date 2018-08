Ô tô nổ lốp, tài xế xuống kiểm tra bị taxi tông gẫy chân

Thứ Bảy, ngày 11/08/2018 16:36 PM (GMT+7)

Đang lưu thông trên đường chiếc ô tô nổ lốp, tài xế xuống kiểm tra liền bị taxi tông gẫy chân phải nhập viện.

Hiện trường của vụ TNGT. (ảnh cắt ra từ Clip)

Sáng 11/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ thông tin: Đơn vị đang thụ lý vụ ô tô con nổ lốp tài xế xuống kiểm tra thì bất ngờ bị chiếc taxi lưu thông phía sau cùng chiều tông gẫy chân phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, vụ TNGT hy hữu xảy ra vào 14h15 ngày 10/8 trên đường Nguyễn Hoàng Tôn thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ hướng cầu Nhật Tân vào trung tâm Hà Nội.

Cụ thể, vào thời điểm trên, anh Bùi Văn Lộc (SN 1981, ở tỉnh Hà Nam) điều khiển xe ô tô mang BKS 29D-30008 lưu thông hướng cầu Nhật Tân về trung tâm Hà Nội trên đường Nguyễn Hoàng Tôn qua địa bàn phường Xuân La thì xe ô tô gặp sự cố (nổ lốp). Theo đó, anh Lộc xuống kiểm tra thì bất ngờ bị một xe taxi mang BKS 99A-137.65 do tài xế Nguyễn Văn Luận (Ở Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) lưu thông từ phía sau cùng chiều đã tông trúng anh Lộc.

Hậu quả, vụ va chạm làm anh Lộc gẫy chân phải và được tài xế taxi Luận đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Được biết, anh Lộc hiện đang là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, chi hội Tạp chí Pháp Lý.

Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ thông tin thêm, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận, Cảnh sát 113, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt phối hợp khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ TNGT hy hữu trên.

Hiện, Công an quận Tây Hồ đang thụ lý giải quyết vụ việc.