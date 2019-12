Người đàn ông bỏ mạng vì cố trèo qua hàng rào cây cầu đang xây dựng

Thứ Tư, ngày 04/12/2019 15:06 PM (GMT+7)

Sau một ngày đêm mất tích, thi thể một người đàn ông được người dân phát hiện nổi dưới sông ở khu vực bến tàu Sóc Trăng.

Tin ngắn Sự kiện:

Ngày 4-12, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng xác định được danh tính nạn nhân chết trôi ở khu vực bến tàu TP Sóc Trăng là anh Thạch C. (SN 1979; ngụ ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng).

Các lực lượng chức năng đang trục vớt thi thể ông Thạch C.

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, các lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chiều một ngày trước, hàng trăm người hiếu kỳ đứng dọc theo bờ kè sông Maspero (gần chợ rau cải TP Sóc Trăng) để xem lực lượng chức năng vớt thi thể trong tình trạng trương phình. Cơ quan điều tra sau đó thông báo tìm tung tích nạn nhân và có người mang giấy tờ đến nhận dạng người chết là Thạch C. Nơi phát hiện thi thể các nhà nạn nhân khoảng 10 km.

Theo gia đình người đàn ông này, tối 2-12, ông C. cố trèo qua hàng rào của chiếc cầu đang xây nên rơi xuống sông mất tích. Gia đình sau đó báo công an địa phương và đến chiều 3-12 thì tìm thấy thi thể.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-bo-mang-vi-co-treo-qua-hang-rao-cay-cau-dang-xay-dung-2...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-bo-mang-vi-co-treo-qua-hang-rao-cay-cau-dang-xay-dung-20191204141652634.htm