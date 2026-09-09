Người dân góp ý về đề xuất công trình 'Khải hoàn môn' bên hồ Hoàn Kiếm

UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam (TP Hà Nội) đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo ý tưởng tổng thể, không gian hồ Hoàn Kiếm sẽ được nghiên cứu tổ chức như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật".

Phương án tập trung mở rộng kết nối xung quanh hồ, trong đó ở khu vực phía bắc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bố trí công trình biểu tượng "Khải hoàn môn".

Phối cảnh phương án không gian hồ Hoàn Kiếm đang được lấy ý kiến nhân dân. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Thiết kế mới lạ

Tốt nghiệp ngành kiến trúc cảnh quan tại Mỹ và từng có thời gian dài sinh sống tại xứ sở cờ hoa, chị Đinh Diệu Hương (phường Hoàn Kiếm) dành cả buổi sáng để nghiên cứu từng trang tài liệu trong phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Chia sẻ với báo VietNamNet, chị Hương cho biết sau khi nghiên cứu kỹ tài liệu, chị cảm thấy rất ấn tượng với thiết kế "Khải hoàn môn".

“Theo thiết kế, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ được xây thêm "Khải hoàn môn". Đây chính là một điểm nhấn cho trục không gian ở đây”, chị Hương đánh giá.

Chị Diệu Hương ghi ý kiến đánh giá về quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Kiều Oanh

Dưới góc độ quy hoạch, chị cho rằng nếu được xây dựng, công trình sẽ giúp tập trung tầm nhìn về khu vực Tháp Rùa. Vì vậy, đây là một ý tưởng có lý.

Bên cạnh đó, chị Hương nhận định nếu công trình được thiết kế gắn với các yếu tố văn hóa, lịch sử của Việt Nam, "Khải hoàn môn" có thể tạo nên một diện mạo mới cho khu vực hồ Hoàn Kiếm.

"Theo quan điểm của tôi, nếu "Khải hoàn môn" được thiết kế đúng với ý nghĩa của một cổng vào thì công trình này sẽ tạo ra được nhiều hiệu ứng tích cực hơn", chị Hương nói.

Chị Hương gửi phiếu góp ý. Ảnh: Kiều Oanh

Cần tính tới nhiều yếu tố

Với ông Nguyễn Tiến Đạt, người đã có hơn 60 năm sinh sống ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, việc quy hoạch không gian nơi đây là điều cần làm và nên làm. Tuy nhiên, đối với thiết kế "Khải hoàn môn", ông Đạt cho rằng cần tính tới nhiều yếu tố.

"Khải hoàn môn có thể hiểu là cổng chiến thắng. Nếu đã là cổng thì cần phải được đặt ở cửa ngõ. Theo thiết kế của TP Hà Nội, công trình này sẽ giống một tượng đài chiến thắng hơn", ông Đạt bày tỏ.

Ông Đạt nghiên cứu hồ sơ quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Kiều Oanh

Đồng tình với ông Đạt, ông Phạm Hoàng Việt (phường Hoàn Kiếm) cũng cho rằng cần phải đảm bảo tính hài hòa khi chỉnh trang không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm. Theo ông Việt, hồ mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc, do đó việc xây dựng "Khải hoàn môn" cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

"Tôi làm về lĩnh vực du lịch, thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài. Họ lựa chọn tới thăm hồ Hoàn Kiếm vì nét kiến trúc, văn hóa riêng đã tồn tại hàng trăm năm mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Vậy nên cần phải thận trọng trong quy hoạch, giữ lấy bản sắc của mình", ông Việt nói.

Đông đảo người dân phường Hoàn Kiếm tới xem tài liệu quy hoạch tại số 126 phố Hàng Trống. Ảnh: Kiều Oanh

Chị Đinh Linh chia sẻ từ nhỏ đã gắn bó với từng con phố, ngõ ngách quanh hồ Hoàn Kiếm. Chị luôn mong chờ những thay đổi và sự phát triển của Thủ đô.

Tuy nhiên, theo chị Linh, các công trình mới cần mang bản sắc của thành phố, không nên vay mượn hình dáng, thiết kế hay biểu tượng từ nước khác. Mỗi công trình cần tạo ra giá trị riêng để dù Hà Nội có đổi thay, người dân vẫn nhận ra nét đặc trưng của thành phố.