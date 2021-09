Người dân, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì cho bình thường mới ở TP.HCM?

Vai trò hỗ trợ của Nhà nước là rất quan trọng Để người dân, DN tự tin bước vào giai đoạn bình thường mới, Nhà nước cần thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ trong bối cảnh TP.HCM đã siết chặt giãn cách suốt nhiều tuần qua. Thứ nhất, với người dân, chiến lược tiêm chủng cần “thần tốc hơn nữa”. Các chuyên gia y tế cho rằng quy trình tiêm vaccine hiện nay có thể được rút ngắn để tăng công suất mà vẫn đảm bảo an toàn, ví dụ việc chờ sau tiêm đến 30 phút là quá dài và không cần thiết. Vì vậy, cần dựa vào dữ liệu tiêm chủng thời gian qua để cải tiến quy trình tiêm hiệu quả và nhanh chóng hơn. Thứ hai, phương án “thẻ xanh COVID-19” cần được thúc đẩy nhanh chóng, trong đó lấy công nghệ và dữ liệu làm nền tảng. Cần gom tất cả ứng dụng trước đây vào chung một ứng dụng có thể tích hợp chức năng, giúp người dân: (i) Khai báo y tế tại các điểm đến nơi công cộng; (ii) Khai báo y tế khi nhiễm bệnh/nghi nhiễm để kích hoạt việc truy vết, thông báo cho cơ quan y tế và các F1; (iii) Khai báo khi qua chốt kiểm dịch; (iv) Cập nhật vấn đề tiêm chủng hoặc chữa trị… Đây là một ứng dụng “gối đầu giường”, có giá trị trong mọi hoạt động đời sống của người dân khi bình thường mới. Thứ ba, việc giúp đỡ người dân nắm rõ kiến thức, thao tác quen thuộc như tự xét nghiệm, tự cách ly và chăm sóc, chữa trị tại nhà hiệu quả, an toàn là rất quan trọng. Người dân thích nghi được với virus thì họ sẽ bình tĩnh ứng xử dù họ ở nhà hay ở nơi làm việc, nơi công cộng. Cuối cùng, các hộ kinh doanh và DN vẫn cần một bệ đẩy sau một thời gian thiệt hại do giãn cách. Các chính sách miễn thuế, cho vay vốn, gia hạn nợ, kết nối hệ thống DN cùng ngành, xúc tiến thương mại, giảm giá thuê mặt bằng, các gói tài chính kích cầu hay các chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống phòng chống dịch (xét nghiệm nhanh, thuốc kháng virus, khử khuẩn…) là rất cần thiết cho họ lúc này.