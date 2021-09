Tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM sáng 7/9

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 12:25 PM (GMT+7)

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm tại TP.HCM đến ngày 5/9 là 6.553.548, trong đó tổng số mũi 1 là 6.054.992, mũi 2 là 498.556.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 14:05 07/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +12.477 532.490 13.350 311 1 TP.HCM +7.122 258.536 10.554 233 2 Bình Dương +2.194 134.627 1.136 39 3 Đồng Nai +871 29.420 252 6 4 Long An +857 25.942 306 5 5 Tiền Giang +234 10.805 295 5 6 Kiên Giang +201 2.346 15 3 7 Tây Ninh +134 5.706 18 1 8 Khánh Hòa +97 6.953 83 7 9 Đồng Tháp +95 7.517 167 2 10 An Giang +87 2.296 7 0 11 Đắk Lắk +79 1.271 7 0 12 Cần Thơ +70 4.384 80 2 13 Đà Nẵng +63 4.651 46 2 14 Bình Thuận +48 2.638 27 0 15 Hà Nội +42 3.817 52 1 16 Phú Yên +34 2.782 30 0 17 Quảng Ngãi +31 801 0 0 18 Bình Phước +28 666 6 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +22 3.707 33 0 20 Quảng Bình +21 760 0 0 21 Trà Vinh +20 1.388 13 0 22 Thừa Thiên Huế +14 716 11 0 23 Gia Lai +13 515 0 0 24 Sóc Trăng +13 958 24 2 25 Nghệ An +12 1.684 5 0 26 Thanh Hóa +11 348 1 0 27 Cà Mau +10 182 2 0 28 Bạc Liêu +9 187 0 0 29 Bình Định +9 767 10 2 30 Vĩnh Long +9 2.107 54 1 31 Bắc Ninh +7 1.877 14 0 32 Bến Tre +4 1.792 64 0 33 Lâm Đồng +4 258 0 0 34 Đắk Nông +3 305 0 0 35 Ninh Thuận +3 738 7 0 36 Quảng Nam +2 485 4 0 37 Sơn La +2 223 0 0 38 Bắc Giang +1 5.821 14 0 39 Kon Tum +1 26 0 0 40 Thái Nguyên 0 15 0 0 41 Hòa Bình 0 16 0 0 42 Hà Giang 0 28 0 0 43 Điện Biên 0 61 0 0 44 Phú Thọ 0 22 0 0 45 Quảng Ninh 0 8 0 0 46 Yên Bái 0 3 0 0 47 Nam Định 0 52 1 0 48 Bắc Kạn 0 5 0 0 49 Lai Châu 0 1 0 0 50 Tuyên Quang 0 2 0 0 51 Hà Nam 0 77 0 0 52 Lào Cai 0 102 0 0 53 Ninh Bình 0 79 0 0 54 Hà Tĩnh 0 444 3 0 55 Hậu Giang 0 457 2 0 56 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 57 Lạng Sơn 0 208 1 0 58 Thái Bình 0 75 0 0 59 Hưng Yên 0 277 1 0 60 Hải Dương 0 167 1 0 61 Quảng Trị 0 129 1 0 62 Hải Phòng 0 27 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 07/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 23.194.163 Số mũi tiêm hôm qua 1.118.432

Tổ chức xét nghiệm tại các vùng xanh tại TP.HCM

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố nới lỏng hay thắt chặt giãn cách sau ngày 15/9 tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh dựa trên nguyên tắc an toàn, an toàn tới đâu mở tới đó. Tùy theo tình hình dịch bệnh mà nới lỏng hoặc thắt chặt; phải chuẩn bị, mở từng bước phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Cập nhật đến 6 giờ ngày 7/9, 259.055 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, trong đó 258.595 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 460 trường hợp nhập cảnh.

Hiện thành phố đang điều trị 42.665 bệnh nhân, trong đó: có 3.020 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.780 bệnh nhân nặng đang thở máy và 22 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 6/9 có 2.915 bệnh nhân xuất viện, tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 128.396 bệnh nhân.

Theo HCDC, để tiến tới gỡ bỏ dần giãn cách, phục hồi kinh tế thì việc phủ vắc xin mũi 1 cho người dân thành phố là rất quan trọng. Chuẩn bị kế hoạch chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên tại TP.HCM trước ngày 15/9.

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 5/9 là 6.553.548 (tăng 108.722 mũi vắc xin so với ngày 4/9), trong đó tổng số mũi 1 là 6.054.992, mũi 2 là 498.556; số người trên 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm là 700.519 người.

Liên quan đến việc tiêm mũi 2 vắc xin Moderna, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm cho biết tại cuộc họp báo chiều 6/9, thành phố được Bộ Y tế phân bổ vắc xin theo nhiều đợt, do đó, thời gian tiêm từng mũi vắc xin cũng được chia theo nhiều đợt. Bên cạnh đó, về mặt chuyên môn, việc chích mũi 2 có trễ hạn từ 1 đến 2 tuần cũng không ảnh hưởng đến khả năng phát huy tác dụng của vắc xin.

Thống kê đến ngày 4/9, thành phố đã cơ bản đã hoàn thành xét nghiệm đợt 1, đợt 2 ở tất cả các vùng đỏ, cam, vàng, xanh.

Kết quả xét nghiệm RT-PCR từ ngày 27/4 đến 6/9 đã lấy 1.729.651 mẫu (trong đó có 1.055.528 mẫu đơn, 674.123 mẫu gộp), với 6.243.805 người được lấy mẫu. Tổng số mẫu chưa có kết quả: 12.002 mẫu, trong đó có 6.175 mẫu đơn và 5.827 mẫu gộp.

Thành phố đã tổ chức các Trạm Y tế lưu động để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị, chăm sóc tại nhà. Triển khai phát túi thuốc A,B,C cho F0 chăm sóc, điều trị tại nhà. Thực hiện giám sát hoạt động tại các Trạm Y tế lưu động.

Thông tin về việc các quận, huyện chậm trễ trong việc cấp phát thuốc cho bệnh nhân COVID-19 thực hiện điều trị, cách ly tại nhà, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho hay, trong đợt xét nghiệm trên diện rộng vừa qua, số ca F0 trong TP tăng cao dẫn đến việc cập nhật danh sách các trường hợp F0 cũng như việc cấp phát các túi thuốc A,B,C gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Ngoài ra, túi thuốc C có bao gồm loại thuốc kháng vi rút đang trong giai đoạn sử dụng dưới sự kiểm soát của Bộ Y tế, do đó cần có sự tham vấn của nhân viên y tế khi cấp phát nên khi số lượng F0 tăng lên khiến cho đội ngũ y tế tại các cơ sở không kịp đáp ứng.

Vừa qua, Sở Y tế TP đã tăng cường thêm 40 đội y, bác sĩ hỗ trợ công tác điều trị, điều dưỡng tại các bệnh viện quận, huyện, TP Thủ Đức, các trạm y tế phường, xã. Đồng thời, Sở Y tế cũng đã có văn bản nhắc nhở, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh việc cấp, phát thuốc cho bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà.

Sở Y tế TP cũng đang tích cực phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP để củng cố, hoàn thiện hệ thống y tế tổng hợp, cập nhật dữ liệu liên quan đến các ca F0, từ đó có thể theo dõi, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà kịp thời hơn.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 117.993 người, trong đó có 87.869 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 30.124 trường hợp cách ly sau xuất viện. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 24.030 người.

HCDC khuyến cáo vắc xin tốt nhất là vắc xin được chích sớm nhất.

Để gỡ bỏ dần giãn cách xã hội, phục hồi kinh tế thì vắc xin là giải pháp quan trọng. Thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K + vắc xin.

