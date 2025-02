Người dân đổ xô đi đổi giấy phép lái xe, Sở GTVT TPHCM khuyến cáo gì?

Ngoài lượng hồ sơ đăng ký tăng cao, công tác cấp đổi giấy phép lái xe tại TPHCM đang gặp một số vướng mắc như thiếu phôi, thiếu vật tư in GPLX… Hiện TPHCM còn tồn đọng 172.800 GPLX cần in, bao gồm 160.000 GPLX cho học viên đã đạt sát hạch từ tháng 11/2024 và 12.000 hồ sơ đổi, cấp lại từ tháng 1/2025. Sở GTVT TP cho biết để xử lý số lượng tồn đọng này, cần tối thiểu 50 ngày làm việc với điều kiện có đầy đủ vật tư in và không xảy ra sự cố trang thiết bị.