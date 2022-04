Người dân đổ về quê nghỉ lễ, các bến xe ở Hà Nội có "cháy vé"?

Lãnh đạo bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình thông tin về hoạt động bán vé ở bến xe khi người dân đổ về quê nghỉ lễ 30/4-1/5.

Rất đông hành khách đổ về bến xe Nước Ngầm để mua vé về Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trao đổi với PV chiều nay 29/4, ông Trịnh Hoài Lam - Phó Giám đốc Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) cho biết, lượng khách đi xe ở bến tăng khoảng 150% so với ngày bình thường. Tính riêng hôm qua (28/4) bến xe có khoảng 10 nghìn lượt khách.

Trong vai người tìm mua vé, phóng viên đã liên hệ các xe chạy tuyến Hà Nội đi Nghệ An, Hà Tĩnh để đặt vé trong ngày hôm nay 29/4 và ngày mai 30/4 nhưng các nhà xe thông báo đã hết chỗ vì khách đặt trước. Ghi nhận, tại bến xe Nước Ngầm, các quầy vé chạy tuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đều thông báo hết vé, rất đông khách xếp hàng dài nhận vé đã đặt trước.

"Em phải đặt vé trước cả tuần mới được, bạn em hai hôm nay đặt không còn vé", anh Minh (Nghệ An) cho hay.

Để giải quyết nhu cầu về quê của hành khách, bến xe Nước Ngầm đã tổ chức các xe tăng cường.

Bến xe Nước Ngầm tổ chức xe tăng cường chạy tuyến Nghệ An và Hà Tĩnh

"Chúng tôi đã tổ chức bán vé tăng cường các tuyến xe đi Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện đã có 2 xe tăng cường hoạt động, dự kiến sẽ tổ chức tăng cường khoảng 50 chuyến đi Nghệ An, Hà Tĩnh", ông Trịnh Hoài Lam cho biết.

Về các tuyến xe về các tỉnh có lượng khách lớn đi Thanh Hóa, Hải Phòng, ông Nam cho biết hoạt động bán vé vẫn diễn ra bình thường.

Tại bến xe Giáp Bát nơi có xe chạy các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Bắc Giang và các xe phía nam, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, lưu lượng khách qua bến dịp nghỉ lễ năm nay tăng khoảng 20-30% so với ngày bình thường. Vì vậy hoạt động bán vé diễn ra bình thương, không bị ùn ứa.

Khách ùn ùn tới Bến xe Nước Ngầm để về quê, phần lớn trong đó về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Tại bến xe Mỹ Đình, lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, lưu lượng khách vào bến hiện tại tăng nhẹ, hoạt động bán vé vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng "cháy vé".

Liên quan tới việc quản lý hoạt động vận tải hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2022, thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông báo số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ, cụ thể

1. Phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ: chở quá số người quy định, tăng giá vé quá quy định, nhồi nhét và chèn ép hành khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ùn tắc giao thông và các vi phạm khác (uống rượu bia khi lái xe, sử dụng điện thoại, sử dụng ma túy, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm, nguy cơ cháy, nổ), tai nạn giao thông... đề nghị liên hệ số điện thoại: số di động 0995.67.67.67, hoặc số cố định 069.2342608 (Cục Cảnh sát giao thông).

2. Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga, bến xe; công tác bán vé, hành vi tăng giá vé quá quy định, chạy sai luồng tuyến, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0375606669 (Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Các bất cập về tổ chức giao thông, về đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0916.608.085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

3. Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường sắt, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0865367565 (Cục Đường sắt Việt Nam).

4. Để phản ánh và được giải đáp thông tin về hàng không, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0916.562.119 (Cục Hàng không Việt Nam).

5. Để phản ánh và được giải đáp thông tin về đường thủy, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0398896888 (Cục Đường thủy nội địa).

