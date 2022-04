Ai chịu thiệt hại vụ hàng trăm người chiếm giữ Bến xe Thượng Lý?

Sau vụ Giám đốc Công ty Sơn Trường tổ chức vây hãm Bến xe Thượng Lý, Bến xe Thượng Lý và doanh nghiệp Kết Đoàn thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 22/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường do đã tổ chức người, phương tiện gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, cũng bị khởi tố về tội danh trên còn có các ông Lương Viết Tập (SN 1962, HKTT An Dương, Hải Phòng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường) và Nguyễn Văn Khiên (SN 1969, HKTT An Dương, Hải Phòng, là nhân viên Công ty TNHH Sơn Trường).

Công ty Sơn Trường tổ chức hàng trăm người vây hãm, phá hoại tại bến xe Thượng Lý

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 10/10/2021, Công ty TNHH Sơn Trường tổ chức gần 100 người dùng hung khí, vũ lực phá cổng phụ Bến xe khách Thượng Lý, thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng (tại địa chỉ số 52 đường Hà Nội, phường Sở Dầu).

Đáng chú ý, từ khi Công ty Sơn Trường tổ chức gần 100 người đến vây hãm, phá hoại tài sản đến nay thì đơn vị quản lý bến xe Thượng Lý và doanh nghiệp vận tải Kết Đoàn vẫn đang phải chịu thiệt hại mà chưa biết đơn vị nào sẽ bồi thường.

Cụ thể, theo ông Lưu Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng (đơn vị quản lý bến xe Thượng Lý) cho biết, từ khi Giám đốc Công ty Sơn Trường tổ chức vây hãm, phá cổng tại khu B thì khu vực này vẫn bị rào chắn gây thiệt hại lớn khi không được đưa vào sử dụng.

"Công ty đã đầu tư 5 tỷ đồng cho việc xây dựng hạ tầng, nhưng từ ngày 10/10/2021, khi Công ty Sơn Trường rào chắn khu vực B Bến xe Thượng Lý thì không thể đưa vào khai thác, sử dụng", ông Đông chia sẻ.

Ngoài ra, theo Giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng, Công ty Sơn Trường còn lấy đi 12 đốt thân cẩu tháp trị giá 480 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể biết được những đốt thân cẩu này đâu.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã thẩm định giá trị cổng khu B Bến xe Thượng Lý mà các đối tượng đã phá là 5,3 triệu đồng.

Mặc dù không liên quan đến tranh chấp mặt bằng của hai doanh nghiệp kể trên nhưng Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn – đơn vị có phương tiện ô tô gửi tại bến xe Thượng Lý cũng bị vạ lây.

Việc nhóm người đập phá cổng, giam lỏng bến xe khiến đơn vị quản lý và đơn vị kinh doanh vận tải đang phải chịu thiệt hại vô cùng lớn

Cụ thể, do không lấy được phương tiện để thực hiện hợp đồng vận tải đã ký trước đó khiến Công ty Kết Đoàn phải chịu bồi thường tiền đặt cọc cho bên đối tác là 180 triệu đồng.

Theo ông Trần Quang Kết, Giám đốc Công ty TNHH Kết Đoàn, số tiền thiệt hại của việc không thực hiện hợp đồng nói trên không chỉ là tiền phạt cọc mà còn là doanh thu của hợp đồng là 650 triệu đồng.

"Không chỉ có thiệt hại về hợp đồng mà kể từ ngày 11 - 28/10/2021, mặc dù đã được nhà nước cho mở lại các tuyến vận tải nhưng vì số xe của Công ty gửi tại Bến xe Thượng Lý bị Công ty Sơn Trường niêm phong, khóa bánh nên không thể hoạt động đã gây tổn thất lớn cho Công ty. Con số này Công ty chưa tính toán hết được", ông Kết chia sẻ.

Ngoài ra, ngày 28/10/2021, Công ty phát hiện 1 xe 45 chỗ của công ty bị cháy đen phần đuôi xe. Dự kiến chi phí sửa chữa khoảng 450 triệu đồng.

Ông Trần Quang Kết thông tin thêm: "Doanh nghiệp chúng tôi có hợp đồng thuê điểm đỗ với Bến xe Thượng Lý. Chúng tôi không liên quan gì tới tranh chấp giữa Bến xe Thượng Lý và Công ty Sơn Trường nhưng xe bị vô cớ giam xe, xe bị cháy trong quá trình bị niêm phong. Điều khiến chúng tôi bức xúc là tới nay chưa đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp chúng tôi".

