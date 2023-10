Người dân Đà Nẵng kê đồ đạc 'chạy' lụt

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ đạo Chủ tịch UBND các quận/huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn. Các địa phương phải sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn. Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn. Các ngành, địa phương sẵn sàng nhân lực, vật tư trang thiết bị, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông Chinh chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đảm bảo an toàn và thông suốt các tuyến giao thông chính. Ngành giao thông khẩn trương rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất đá, triển khai ngay các giải pháp an toàn và cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng tham gia điều tiết giao thông tại các khu vực xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá… Chủ tịch Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở GD&ĐT, các trường học theo dõi diễn biến mưa lũ trong các ngày tiếp theo để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học, nhất là tại các vùng trũng thấp, nguy cơ sạt lở đất đá.