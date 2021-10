Người đàn bà mang danh "Chị đại quận 4" được vận động đi khám sức khỏe!

Thứ Tư, ngày 20/10/2021 11:27 AM (GMT+7)

Các cơ quan chức năng đã vận động "Chị đại quận 4" đi khám sức khỏe do nhiều lần ra đường không đeo khẩu trang, không đội nón bảo hiểm.

Ngày 20-10, Công an quận 4 (TP HCM) cho biết đang phối hợp với Hội Phụ nữ và các cơ quan chức năng quận 4 vận động chị N.T.N. (SN 1988, ngụ quận 4) đi khám sức khỏe. Chị N. được cư dân mạng đặt biệt danh là "Chị đại quận 4".

Hiện chị N. đang sống cùng với con gái và mẹ ruột trong một căn nhà nhỏ ở quận 4. Điều khiến cư dân mạng quan tâm là chị N. nhiều lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính do không đeo khẩu trang nơi công cộng, không đội nón bảo hiểm khi lưu thông.

"Chị đại quận 4" trong các lần ra đường không đeo khẩu trang

Các lần ra đường và vi phạm chị N. đều dẫn theo con gái. Qua tìm hiểu, các cơ quan chức năng ghi nhận chị N. hay cáu gắt, to tiếng với lực lượng công vụ nếu bị xử phạt hoặc đưa về trụ sở công an.

Lần đầu tiên chị N. gây xôn xao mạng xã hội là ngày 31-5. Lúc đó, chị N. dẫn con gái vào cửa hàng tiện lợi để đóng tiền điện nhưng do chị không đeo khẩu trang nên nhân viên từ chối phục vụ. Khi công an phường đến, chị N. gay gắt: "Mắc gì phải đeo khẩu trang, tôi nói không có dịch là không có dịch". Sau đó, chị N. bị phạt 2,4 triệu đồng do không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hai tháng sau, ngày 9-8, chị N. chở con gái từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm. Lúc này, lực lượng công an đã phát hiện, xử phạt chị N. do vi phạm lỗi không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang với số tiền 3,5 triệu đồng.

Đến ngày 31-8, lực lượng Công an quận 4 khi đang làm nhiệm vụ lại phát hiện chị N. chở con gái ra đường không có lý do chính đáng, không đội nón bảo hiểm nên đưa về công an phường làm việc. Trong những buổi được đưa về trụ sở công an, chị N. luôn cho mình đúng và ra đường có lý do chính đáng mặc dù khi được hỏi thì chị không trình bày được vì sao mình ra đường.

Các cơ quan chức năng đã tìm hiểu gia đình chị N. và đã động viên mẹ chị N. cũng như chị N. cùng đến những cơ sở y tế phù hợp để khám sức khỏe.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-mang-danh-chi-dai-quan-4-duoc-van-dong-di-kham-suc-kho...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-dan-ba-mang-danh-chi-dai-quan-4-duoc-van-dong-di-kham-suc-khoe-20211020103855137.htm