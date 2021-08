Người Bình Dương kéo nhau đi tiêm vắc xin như đi hội, "ngóng mỏi mắt rồi về"

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 16:35 PM (GMT+7)

Nhiều điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ở Bình Dương những ngày qua đang rơi vào tình trạng quá tải với lượng người tụ tập đông như đi hội, nguy cơ lây nhiễm là điều khó tránh. Đáng nói, có điểm người dân đi tới ngồi chờ lâu nhưng phải quay về với lý do nhường quyền ưu tiên cho trường hợp khác.

Những ngày qua, báo Tiền Phong liên tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương về một số bất cập liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tình trạng chung ở các điểm tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn tụ tập đông, chẳng khác nào một lễ hội. Nhiều người lo sợ bị lây nhiễm nên dù đã đến điểm tiêm vẫn phải quay về nhà.

“Khi tôi đến nơi, thấy người tụ tập quá đông. Lực lượng chức năng mặc dù rất nỗ lực nhưng quá đông người dân đến nên không thể bố trí giãn cách theo đúng quy định. Công an động viên người dân về bớt nhưng ai cũng muốn được tiêm nên không chịu về. Tôi sợ bị lây dịch bệnh nên dù không nhắc vẫn bỏ về ngay”, bà Nguyễn Thị Th. (ngụ phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên).

Một điểm tiêm vắc xin ở phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên)

Trong khi đó, anh Trần Văn Đ. (ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) bức xúc nói: “Trong khi người dân tụ tập đến quá đông thì điểm tiêm vắc xin ở thị trấn Lai Uyên lại đề nghị người dân phải test nhanh kháng nguyên dẫn đến việc tình trạng thêm ùn ứ. Nhiều người sợ lây dịch đã bỏ cuộc ra về sau một hồi đứng nhìn chờ”.

Cảnh tương tự cũng xảy ra tại một số điểm trên địa bàn TP Dĩ An. “Điểm tiêm vắc xin thông báo người dân 7h30 bắt đầu nhưng đến 10h mới làm khiến dân tụ tập ngồi chờ. Do chờ lâu rồi nên khi được vận động về bớt không ai chịu về. Tình trạng tụ tập đông nhất vào ngày 5/8, những ngày sau thấy ổn định hơn”, anh Nguyễn Văn T. (ngụ TP Dĩ An) phản ánh.

Một điểm tiêm vắc xin ở thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng)

Ngoài việc tụ tập đông ở các điểm tiêm vắc xin, người dân còn phản ánh việc các điểm tiêm tồn tại bất cập liên quan đến “quyền ưu tiên”. Đơn cử, một người dân ngụ phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một) trình bày: “Nhận được thông báo, người dân đến điểm tiêm rất đông nhưng cán bộ trực ở đó lại phát phiếu ưu tiên cho người thuộc tổ chức đoàn thể. Hôm qua thông báo hôm nay đi tiêm nhưng khi dân đến lại nói hết vắc xin. Đang giãn cách xã hội mà người dân cứ đi rồi về nên nhiều người bức xúc”.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua tổng đại 1022, đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh, không để tình trạng người dân tụ tập quá đông. Đồng thời, Sở Y tế Bình Dương ra văn bản đề nghị các điểm tiêm vắc xin dừng ngay việc phải test nhanh kháng nguyên đối với người đến tiêm, trừ trường hợp nghi ngờ.

Một điểm tiêm vắc xin ở TP Thuận An

“Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo huy động lực lượng triển khai nhanh việc tiêm vắc xin, đến ngày 10/8 phải hết số lượng được phân bổ (khoảng 300.000 liều). Tuy nhiên, các điểm tiêm vắc xin phải sắp xếp chỗ ngồi chờ và thời gian linh động, tránh tụ tập quá đông cùng lúc”, đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương nói.

Lũy kế đến nay, Bình Dương đã tiêm được cho 159.756 người (trong đó, 144.611 người mũi 1; 15.145 người tiêm mũi 2; 14.822 người có phản ứng thông thường). Bình Dương ghi nhận 25.244 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ tư, trong đó hơn 5.000 bệnh nhân khỏi bệnh và 175 ca tử vong.

Nguồn: https://tienphong.vn/nguoi-binh-duong-keo-nhau-di-tiem-vac-xin-nhu-di-hoi-ngong-moi-mat-roi-ve-p...Nguồn: https://tienphong.vn/nguoi-binh-duong-keo-nhau-di-tiem-vac-xin-nhu-di-hoi-ngong-moi-mat-roi-ve-post1363790.tpo