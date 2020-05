Người bán hàng rong chỉ mất 20 giây để vào khu cách ly Covid-19 Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Phạt thanh niên vượt biên về trốn cách ly Ngày 22-5, ông Đoàn Bình Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang - cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Văn Nam (SN 1992; ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) 7,5 triệu đồng do hành vi trốn khỏi khu vực cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 và vượt biên trái phép. Nam thanh niên này đã tự ý trốn khỏi khu vực cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh vào rạng sáng 11-5 sau khi đi từ Campuchia về. Sau đó, Nam vượt biên sang Campuchia lẩn trốn nhưng được gia đình vận động quay về để thực hiện cách ly theo quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 về Covid-19 và cả ma túy đối với Nam đều âm tính. Thốt Nốt