Thế giới ghi nhận hơn 335 nghìn ca nhiễm COVID-19 tử vong

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 18:32 PM (GMT+7)

Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 22/5, thế giới ghi nhận 5.217.282 ca nhiễm trong đó có 335.053 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 22/5, đã 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18h ngày 22/5, Việt Nam có tổng cộng 324 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.744, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 266

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.726

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.752

Về tình hình COVID-19 trên thế giới, Bộ Y tế cho biết, đến 18h ngày 22/5, thế giới ghi nhận 5.217.282 ca nhiễm trong đó có 335.053 ca tử vong.

Về tình hình điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 22/5, có 1 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh, cụ thể:

Bệnh nhân 149 (nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Đây là bệnh nhân được công bố tái dương tính sau khi công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 16/4. Bệnh nhân được cách ly và tiếp tục theo dõi tại bệnh viện, ngày 21/4, trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân tiếp tục được xét nghiệm và các kết quả xét nghiệm từ ngày 28/4 -4/5 đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở. Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

- Số ca dương tính với SARS-CoV-2: 48 ca.

Cũng theo Bộ Y tế, chiều ngày 21/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Tại buổi phỏng vấn, Thủ tướng khẳng định những thành công của Việt Nam là do nhận thức sớm dịch bệnh, có biện pháp đúng, chỉ đạo quyết liệt, đặt người dân làm trung tâm và được nhân dân ủng hộ, chung tay hành động. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là chủ động, không chủ quan, “chống dịch như chống giặc”, huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, lấy phòng dịch làm ưu tiên, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, điều trị hiệu quả, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân.

Thủ tướng cho biết, trước các tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra, Chính phủ cũng đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quan tâm đến cuộc sống của người dân, có các gói hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, đến nay Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh đồng thời giữ vững được kinh tế vĩ mô, chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, quyết tâm đạt tăng trưởng GDP trong năm 2020 là 4,5-5%.

