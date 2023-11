Ngủ gục khi lái xe, tài xế container tông chết bảo vệ dân phố

Khai nhận tại Cơ quan điều tra, Hậu cho biết, 22h ngày 27/10, điều khiển xe container chở hàng hóa đi từ TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đến xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) để giao hàng. Trên đường đi, Hậu nhiều lần buồn ngủ nhưng vẫn không ngừng lại để nghỉ ngơi. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi đi đến ngã ba cầu Khánh Vân thì Hậu ngủ gục dẫn đến mất lái, gây tai nạn làm 2 người thương vong.

Người bị tử vong được xác định anh Dương Thanh Hào (SN 1981), còn người bị thương là anh Bùi Văn Duẫn (SN 1987), cùng làm Bảo vệ dân phố phường Khánh Bình, TP Tân Uyên.

Bị can Nguyễn Trung Hậu.

Khoảng 19h30 ngày 27/10, Công an phường Khánh Bình (TP Tân Uyên) phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường Khánh Bình.

Đến khoảng 23h30, tổ tuần tra đang dừng lại tại ngã ba cầu Khánh Vân, phường Khánh Bình thì bị xe container BKS 57L-8381 kéo theo rơmóc biển số 51R- 118.45 do Nguyễn Trung Hậu điều khiển tông trúng.

