Ngoài bộ, ngành trung ương, hàng chục địa phương cũng bị “vòi bạch tuộc” Việt Á quật ngã

Theo đó, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á nâng khống giá Test xét nghiệm Covid-19. Ở vụ án này, bao gồm các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc một số bộ, ngành và các lãnh đạo, cán bộ Nhà nước của 4 địa phương là Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Dương.

Gần 40 bị can lần lượt bị xem xét trách nhiệm về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Tuy nhiên, theo cáo trạng truy tố các bị can nêu trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an thuộc 15 tỉnh, thành phố trên cả nước đã khởi tố 17 vụ án về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 2 tỉnh khởi tố vụ án về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Hành vi phạm tội của Phan Quốc Việt (Chủ tịch Công ty Việt Á) tại các địa phương được nhập vào vụ án 38 bị can để xử lý.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT công an các tỉnh, thành phố đã tách hồ sơ, hành vi, tài liệu liên quan đến Phan Quốc Việt và đồng phạm tại Công ty Việt Á chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhập vào vụ án này để kết luận, xử lý.

Cụ thể, tại TP. HCM, Cơ quan CSĐT, Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện TP. Thủ Đức), Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Thương mại & dịch vụ Nam Phong), Trương Thị Bảo Trân (nhân viên phòng Vật tư, Trang thiết bị Y tế, Bệnh viện TP. Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 hợp đồng, gây thiệt hại hơn 450 triệu đồng.

Tại Hà Nội, cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Giám đốc CDC và các cán bộ Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Ba Vì về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là bị can Trương Quang Việt (Giám đốc), Lê Minh Tuyến (Trưởng phòng Tài chính Kế toán, CDC TP. Hà Nội), bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lệ Tiến (Trưởng khoa Vi sinh), Quách Thị Thu Hà (Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Hà Đông) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 2 hợp đồng, gây thiệt hại hơn 3,3 tỷ đồng.

Bị can Trương Quang Việt - cựu Giám đốc CDC Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Vũ Nam (Phó Trưởng phòng Vật tư, Bệnh viện đa khoa Ba Vì) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 2 hợp đồng, gây thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hùng (Giám đốc), Phan Thị Ngọc Thấm (Kỹ thuật viên, Trưởng phụ trách Khoa Sinh hóa - Vi sinh - Miễn dịch - Sinh học phân tử), Đinh Thị Thanh Chi (Phó trưởng khoa Dược), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại 4 hợp đồng, gây thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng.

Ở Sơn La, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Chiến (Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La) về tội “Nhận hối lộ”. Bị can Chiến có hành vi nhận hối lộ 150 triệu đồng từ Chủ tịch Công ty Việt Á Phan Quốc Việt và nhân viên công ty này. Ngoài ra, nhóm lãnh đạo, nhân viên Việt Á còn hứa hẹn sẽ đưa số tiền hơn 260 triệu đồng cho bị can Chiến.

Tại Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Gia Phú (Trưởng đơn vị vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ” về tội “Nhận hối lộ”. Kết quả điều tra xác định Phan Quốc Việt cùng các nhân viên dưới quyền là Phan Tôn Noel thảo, Hồ Thị Thanh Thảo có hành vi đưa hối lộ số tiền hơn 2,1 tỷ đồng cho bị can Trần Gia Phú.

